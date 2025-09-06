El Molinense confirma que es candidato a todo

El Unión Molinense arrancó con fuerza la temporada en el grupo XIII de Tercera Federación tras imponerse por 1-2 al Cartagena B en Ciudad Jardín. El conjunto de Juan Vicente López hizo valer su experiencia y mayor solidez para llevarse tres puntos de gran valor en la primera jornada del campeonato.

El encuentro arrancó con un filial albinegro atenazado por los nervios del debut. Con una plantilla muy renovada y con numerosos jugadores jóvenes que afrontaban su primera experiencia en la categoría, el Cartagena B no logró asentarse en los compases iniciales. Esa falta de claridad fue aprovechada por el Unión Molinense, mucho más reconocible en su plan de juego, que golpeó con contundencia antes del descanso.

Cartagena B - Unión Molinense / Paco Sarabia

El gran protagonista del primer tiempo fue Samu, que firmó un doblete decisivo. El atacante visitante transformó en gol las dos ocasiones de las que dispuso, demostrando una efectividad máxima y situando a su equipo con una cómoda ventaja en el marcador. De hecho, el Molinense pudo haber ampliado aún más la renta, pues dispuso de varias llegadas claras que no encontró portería por muy poco.

Con el 0-2, el choque llegó al intermedio y obligó a reaccionar a los hombres de Raúl Guillén. El filial cartagenerista mejoró notablemente en la reanudación, con más posesión, mayor intensidad y presencia ofensiva. Fruto de esa insistencia llegó el tanto de Lázaro, que recortó distancias y dio esperanzas al conjunto local

El tramo final fue un monólogo del Cartagena B, que encerró al Unión Molinense en su área y buscó el empate con ahínco. Sin embargo, la zaga visitante supo resistir las embestidas albinegras y el marcador ya no se movió. El 1-2 definitivo premió el buen hacer de los molinenses en la primera parte y castigó la tardía reacción de un filial que pagó caro sus imprecisiones iniciales.

Con esta victoria, el Unión Molinense suma sus tres primeros puntos y arranca con buenas sensaciones en una categoría en la que espera ser protagonista. Además, el conjunto de Molina de Segura ya piensa en su próximo compromiso, el miércoles ante el Xerez en la Copa Federación. El Cartagena B, en cambio, deberá resetear cuanto antes y trabajar en corregir errores para que la juventud de su plantilla se traduzca en frescura y no en nerviosismo en las próximas jornadas.