Estreno de liga y misma historia para ElPozo Murcia (2-4)

ElPozo Murcia cae en su primer duelo de la temporada (2-4). A pesar de dejar buenas sensaciones, sobre todo Ligeiro, el club liderado por Josan González no pudo imponerse ante Córdoba. Malas noticias para los aficionados murcianos, que ven cómo su equipo vuelve a perder un partido de la temporada regular. El técnico cordobés tendrá que darle una vuelta de tuerca al equipo si no quiere repetir lo mismo que la pasada campaña.

El Palacio de los Deportes recibió con ganas el primer encuentro de los suyos, que inauguraba la nueva temporada. ElPozo Murcia, que se había reformado durante todo el verano, levantó mucha ilusión entre todos sus seguidores, que esperaban comenzar el año con buen pie.

La cosa no empezó de la mejor manera para el cuadro de Josan González. Al poco de arrancar el duelo, Nicolás consiguió materializar el primer tanto del Córdona. El jugador cordobés se hizo con el balón en el costado izquierdo, y con la zurda batió por debajo de las piernas a Henrique.

Por suerte para la afición de ElPozo Murcia, el equipo supo reaccionar con rapidez. En una jugada de saque de esquina, Marcel levantó la cabeza y vio a su compañero Bebe en la frontal del área. El brasileño le puso un balón perfecto, y el español con una volea baja fusiló el arco de Córdoba.

ElPozo empezó a jugar mejor que los visitantes, con un Ligeiro que estaba haciendo mucho daño desde el costado. Pero en ese tramo, Córdoba montó una rápida contra y volvió a ponerse por delante. Aranda, solo contra el mundo, fusiló el arco de Henrique y clavó el esférico en la misma escuadra.

Al borde del minuto 20 y la conclusión de la primera mitad, ElPozo Murcia pudo volver a poner las tablas en el luminoso. El cuadro murciano aprovechó la ausencia de portero en el arco rival y mandó un balón alto, que consiguió rematar Marcel y sumar el segundo de los locales.

En el segundo tiempo, ElPozo Murcia salió con la misión de darle la vuelta al marcador y ponerse por delante. Le estaba costando al equipo de Josan González, que, pese a tener buenas ocasiones, no era capaz de materializarlas. El técnico cordobés necesitaba meter más dinamita arriba si quería hacerse con la victoria.

Una de las sensaciones en este partido estaba siendo Ligeiro. El ala brasileño estaba demostrando su calidad, siendo un demonio para la defensa cordobesa. La parte negativa es que no conseguía ver portería en ninguna de sus acciones, además de no conectar bien con el resto de sus compañeros.

Recta final para olvidar

Por desgracia para ElPozo Murcia, cuando el partido entraba en la recta final, Córdoba consiguió anotar el tercer tanto, que rompía las tablas. Una acción ensayada de falta, que Duarte amaga con el disparo, y él mismo recibió el esférico para anotar al primer palo de la portería de Henrique.

El partido acabando, milésimas de segundo en el marcador, y Córdoba consiguió ampliar su ventaja con un gol desde su campo. El cuadro murciano se encontraba con portero jugador, y los cordobeses no dudaron en terminar de hundir a los de Josan. El encuentro acaba con derrota para ElPozo, la primera de la temporada, que empieza igual que acabó la otra.