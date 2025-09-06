La enfermería del Real Murcia, el primer problema para Etxeberria

«No estamos teniendo suerte con las lesiones», explicaba ayer en rueda e prensa un Joseba Etxeberria que en las últimas horas ha visto como se sumaban varios de sus efectivos a una enfermería que no acaban de abandonar ni Sergio Moyita ni Antonio David. Y es que, en el partido amistoso de este jueves frente al Elche, Saveljich abandonaba el terreno de juego en el minuto 60 con evidentes problemas en la rodilla. A la espera de pruebas médicas, en el Real Murcia confían en que todo quede en un susto, sobre todo por la importancia del central dentro de una plantilla con pocas alternativas y muchas deficiencias en la zaga.

Si el argentino no puede llegar a tiempo al partido de este mismo domingo ante el Juventud Torremolinos, los problemas de Etxeberria para hacer el once aumentarán, teniendo en cuenta que el técnico murcianista tampoco ha podido contar en el inicio liguero con Andrés López, ausente en Marbella por una microrrotura muscular; y tiene la duda de Jorge Mier. Además, no acaba de recuperar a Sergio Moyita y a Antonio David, otros dos futbolistas llamados a ser importantes dentro del equipo, pero que andan renqueantes. Ninguno de los dos pudo entrar en la convocatoria del partido del pasado lunes frente al Marbella y este jueves, en el amistoso de preparación, tampoco jugaron ni un minuto, lo que hace presagiar que será complicado que estén listos para ser protagonistas en la segunda jornada liguera.

Moyita no juega con el Real Murcia desde el 6 de agosto, cuando completó los 90 minutos ante el Eldense, mientras que Antonio David, cuyo fichaje se anunció el 7 de agosto, solo disputó un cuarto de hora en el amistoso con el Orihuela del 9 de agosto.

«La verdad es que no estamos teniendo suerte con las lesiones. Salvo la de Andrés, que fue una microrrotura muscular, las demás han sido en lances del juego como la rodilla de Zeka o este jueves Esteban. El otro día Mier también tuvo un susto en la rodilla él solo», explicaba Etxeberria, para añadir que «son cosas que pasan durante la temporada y esperamos recuperar a toda la gente porque será bueno para la competencia interna». «Sabemos que vamos a tener que tirar de todos los jugadores porque siempre hay sanciones, lesiones y picos de forma».

A la espera de ver cómo evoluciona la enfermería ante el partido de este domingo en Nueva Condomina, donde el Real Murcia se estrenará como local en la liga 25-26, Etxeberria también se refería ayer al debut del pasado lunes en Marbella. «Tuvimos un tropiezo y hubo cosas que no me gustaron», decía el preparador grana, dejando claro que «después de un inicio muy bueno, empezamos a ser temerosos sobre todo con balón y eso no lo vamos a permitir». «Este jueves -refiriéndose al amistoso ante el Elche- el equipo dio un paso al frente ante un gran rival», continuaba, insistiendo en que «nosotros queremos y vamos a ser un equipo valiente».

«Nuestra idea es ser un equipo valiente, atrevido y mirando constantemente la portería rival; no se puede hacer todo el tiempo en cada partido, pero sí exigirnos hacerlo el mayor tiempo posible», comentaba en rueda de prensa el técnico del Real Murcia.