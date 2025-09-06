ElPozo Murcia, a volver a ser cabeza de cartel

ElPozo Murcia vuelve a la liga. El cuadro murciano encara una nueva temporada, y esta vez lo hace con más ilusión que nunca. El proyecto que ha formado la entidad ha dejado muy buenas sensaciones durante la pretemporada. Desde dentro del club informan que la adaptación de los nuevos está siendo muy buena, y que están todos en perfectas condiciones para arrancar la liga. ElPozo Murcia debuta en casa ante el Córdoba, a las 20:00 horas, y se podrá seguir a través de La Liga Plus.

Después de un año complicado, en el que el equipo cayó en todas las competiciones, y durante la temporada regular rozó la vergüenza máxima, ahora mira con orgullo al futuro, y con esperanzas de volver a tocar la gloria. Un equipo más reforzado y con jugadores de mucha calidad individual peleará contra los actuales gigantes de la liga, para volver a situarse en la parte más alta de la competición.

Todo lo que se puede decir, después de ver la pretemporada, es especular sobre el futuro. Hoy arranca la temporada, y ahí es cuando se podrá empezar a ver el buen funcionamiento del proyecto de ElPozo Murcia. “El equipo llega bien, con un reset, tanto mental como físico, y preparado para arrancar con mucha humildad y demostrar que no menospreciamos a ningún rival”, comentó Josan González.

Aparte del arranque liguero, también se celebra la continuidad de Josan González. El técnico cordobés llegó a mitad del pasado curso, y a pesar de no conseguir ningún título, logró ganarse su renovación. “Creo que es importante que el club asiente las bases del entrenador por mucho tiempo. Es bueno para mí, y para todos, el mantener el proyecto que nos va a liderar”, mencionó el técnico.

ElPozo Murcia y Josan González llevan dos palabras grabadas a fuego para esta nueva temporada. “Hay dos cosas que van a estar, y que si estaban antes no eran como ahora, que son el sacrificio y la solidaridad. Son dos palabras claves que el equipo va a añadir, además de algunos cambios en la estructura de la plantilla, pero la clave va a ser esa. Se va a ver un equipo que se va a dejar todo, y en el que se van a partir la cara por el otro”, mencionó.

En estos últimos años se ha mencionado siempre, por parte de los entrenadores y jugadores, que esperan volver a vivir las noches míticas del Palacio de los Deportes de Murcia lleno hasta la bandera. A día de hoy es muy complicado, ya que el equipo no está regalando a la gente los títulos que se merecen para volver a llenar las gradas. “Esperemos que la gente venga con ganas de ver este nuevo proyecto. Para mí es fundamental un trabajo que tenemos desde el club: volver a recuperar la ilusión de la gente, y lo vamos a hacer desde el sacrificio, la solidaridad y la lucha. Comienza una nueva era, y esperemos que la gente nos acompañe y se sienta identificada con el equipo”, concluyó Josan González.

ElPozo Murcia, que contará con todos sus efectivos, a excepción de César Velasco, buscará comenzar el curso con el pie derecho y sumando 3 puntos ante Córdoba. Un año, que según la directiva, apunta a conseguir todos sus objetivos. Hoy arranca la nueva era del club murciano y lo darán todo para devolver a ElPozo al olimpo del fútbol sala.