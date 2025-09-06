Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora

Cuatro Grand Slam en una temporada y en tres se repite la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Hasta el momento el balance es de un triunfo para cada uno en esos duelos por el título. En la primera ocasión, en Roland Garros, el murciano remontó un partido que tenía perdido en el cuarto set. Firmó un triunfo épico. En la segunda, en Wimbledon, el italiano se la devolvió al de El Palmar. Por tanto, 1-1 en estos momentos en el marcador particular de los ‘grandes’ en 2025.

Alcaraz ha llegado hasta el final del US Open firmando una espectacular actuación. No ha perdido ni un solo set en todos los partidos que ha disputado, algo que no sucedía en el torneo desde que lo hiciera Federer en el 2015. Además, físicamente se le ha visto en un gran estado de forma, y mentalmente, con una fortaleza descomunal. Esos ‘apagones’ que solía sufrir en algunos sets han quedado atrás. Porque si algo ha mejorado notablemente en este 2025 el murciano es psicológicamente. Con solo 22 años ha alcanzado una madurez digna de elogio. Ya acumula 60 victorias este año y seis títulos, el último de ellos en Cincinnati en una final que solo duró 23 minutos frente a Sinner, quien se retiró. “He trabajado mucho en la consistencia en los partidos. Estoy madurando y consiguiendo no tener altibajos. Estoy orgulloso porque estoy manteniendo un nivel constante de principio a final de los partidos. Ahora me conozco mejor tanto dentro como fuera de la pista y ya sé lo que me va bien. Creo que estoy haciendo las cosas bien y mejoro a diario”, dijo el murciano tras la victoria ante Djokovic.

Alcaraz jugará la final del US Open / EFE

Sinner, con problemas físicos leves

El camino de Sinner hasta la final ha sido más sencillo que el de Alcaraz, quien tuvo que deshacerse en semifinales de una leyenda como Novak Djokovic, al que derrotó en solo tres sets y se vengó de la derrota que sufrió a principios de año ante el serbio en el Abierto de Australia. El italiano, por su parte, venció a Félix Auger-Aliassime en un partido que acabó con problemas abdominales. De nuevo las molestias físicas amenazan al número 1 del mundo, que perderá ese puesto si pierde la final en favor del murciano. Y tiene menos de 48 horas para recuperarse. Sin embargo, en la rueda de prensa tras la semifinal, Sinner aclaró que “solo sentí un pequeño tirón después de un servicio”, y que después de ser tratado por el fisioterapeuta “me sentí mucho mejor. No hay nada por qué preocuparse”.

Sinner mostrando su zona abdominal / EFE

9-5 para Alcaraz en el balance de enfrentamientos

En catorce ocasiones se han enfrentado Alcaraz y Sinner, quince si contamos un duelo que vivieron en un Challenger en Alicante en 2019 donde triunfó el de Murcia. De los últimos siete, que se han dado entre 2024 y 2025, seis los ha ganado el pupilo de Juan Carlos Ferrero. Solo cayó en la final de Wimbledon de este año.

A qué hora y dónde verlo

El partido se jugará a las ocho de la tarde en España y se podrá ver a través de Movistar.