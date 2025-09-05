Rubén López de la Torre, un jugador pasional y por pulir en el UCAM

Después de superar ya las dos semanas de entrenamientos de pretemporada, el UCAM Murcia CB continúa dando pasos en su preparación para afrontar la previa de la Basketball Champions League. El conjunto universitario deberá ganar tres partidos de manera consecutiva, el primero el próximo sábado 20 de septiembre ante el Lublin polaco, para hacerse con una plaza en la fase regular de la competición europea. Y para ello, este mismo fin de semana comenzará con los primeros ensayos.

Y es que hoy se medirá al Covirán Granada en un partido de entrenamiento y sin marcador a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes. Comenzará a encajar sus engranajes un conjunto universitario que para esta temporada cuenta con hasta siete caras nuevas en su plantilla. Entre ellas, la de un Rubén López de la Torre que puede dar mucho que hablar en la rotación de un róster que arrancará el nuevo curso con 14 integrantes en su plantilla.

Con las ausencias de estos primeros días de trabajo de Sander Raieste, quien se incorporará al trabajo del UCAM próximamente tras la eliminación de Estonia en el Eurobasket, y un Will Falk, que continúa en la gran cita europea con Suecia, el joven madrileño está actuando como un ‘comodín’ para Sito Alonso.

El ala-pívot, de 23 años de edad y 2,02 metros, puede desempeñar también el rol de alero en caso de necesidad, algo que puede darse también durante la temporada. Y también una gran baza para completar las convocatorias en Champions, al tener que contar con cinco cupos de formación entre los citados. De la Torre es un talento por pulir, pero su carácter en la pista ya está alineado con el UCAM Murcia.

«Creo que me queda por pulir un poco todo. La ACB a día de hoy está a un altísimo nivel de jugadores. Al final yo creo que me caracterizo por ser un jugador muy pasional, que juega con su físico, siempre da todo por el equipo, pero todos los detalles de tiro, de lecturas de juego, todo eso, pues al final ser un jugador joven me queda por pulirlo y trabajarlo bastante», aseguró ayer el jugador en su presentación.

El madrileño, que firmó por tres temporadas tras lograr el ascenso a la ACB con el Betis el pasado curso, aunque finalmente no se produjo en los despachos, llega tras destacar en Primera FEB y con la intención de poder consolidarse en la Liga Endesa, tras su paso por el Gran Canaria y su capacidad para alternar ambas posiciones. Tanto el alero, con Sant-Roos, Raieste y Falk, como el ala-pívot, con Gates y Nakic. «Tanto de tres como de cuatro me siento a gusto. Sí que es verdad que acostumbro más a hacer el cuatro. Hasta el año pasado el tres lo había pisado poco, pero me gusta», dijo.