El Real Murcia convoca Junta de Accionistas para el lunes 6 de octubre

El Real Murcia ha anunciado este viernes la convocatoria de Junta de Accionistas para el 6 de octubre, cita en la que volverán a tener sitio todos los socios del ‘Hazlo Tuyo’, que han recuperado sus títulos después de que la Audiencia Provincial tumbara el Plan de Reestructuración y, por tanto, la Operación Acordeón que dejaba a cero el capital social del club. En esa Junta, además de someterse a aprobación las cuentas anuales del último ejercicio, el Real Murcia también se verá obligado a rectificar las cuentas del ejercicio anterior -de junio de 2023 a junio de 2024-. Y todo porque los responsables granas hicieron números dando por válido el Plan de Reestructuración, que reducía la deuda del club en más de diez millones de euros. Como consecuencia, el Real Murcia presumió de tener patrimonio neto positivo. Pero toda esa deuda, eliminada gracias a la quita del 95% establecida en el proceso concursal aprobado por el Mercantil, vuelve a ser una realidad después de que la Audiencia Provincial anulara el Plan. De ahí que el club grana, para superar la auditoría, haya tenido que reformular de nuevo todas las cuentas del ejercicio 23-24, donde ya no habrá patrimonio neto positivo. Y esa deuda también aparecerá en los números económicos referentes al último año -de junio de 2024 a junio de 2025-.