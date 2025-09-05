LBTL Alcantarilla y STV Roldán, candidatos al título en el nuevo curso

Con la reedición de la final de la pasada temporada entre el Futsi Navalcarnero y el STV Roldán, y el estreno en casa del reforzado LBTL Alcantarilla ante el recién ascendido Ceuta, comienza mañana sábado la temporada en la Primera División Iberdrola, una campaña donde ya el Burela no aparece como candidato al título tras perder a sus mejores jugadoras.

La campaña 2025-2026 se presenta más abierta que nunca, con el Melilla de nuevo en la ‘pole’, pero con Futsi Navalcarnero, donde continúa la murciana Marian, los murcianos STV Roldán y LBTL Alcantarilla, Poio Pescamar, donde ha recalado la internacional muleña Noelia Montoro, y Castro, que ha fichado a la goleadora yeclana Patri Ortega, como una amenaza importante.

El pabellón Jara Carrillo de Alcantarilla acogerá mañana (11:00) el estreno del equipo que más ha animado este verano el mercado de fichajes. El club alcantarillero ha dado un paso adelante y apuesta por ser campeón con los fichajes de Peque, considerada en 2024 la mejor jugadora del mundo, Cami, Dany Domingos y la guardameta Jozi. Sin embargo, de momento no podrá con Peque ni con Dany, lesionadas. Mucha veteranía en la plantilla que dirige Joaquín Peñaranda, pero también juventud porque han llegado jóvenes como la guardameta Teresa Julve, la alcantarillera Paola López, que regresa tras pasar por el Teldedeportivo, la portuguesa Catarina Lopes y la ala granadina Cristi Sánchez. Junto a ellas continúan Bet Carrasco, las hermanas Lola y Toñi Martínez, Lydia González, Paola Cartagena, Miriam Zamora y Ana Belén.

La madrileña Peque, tras conquistar con la selección española la última Eurocopa. | RFEF / RFEF

En el mismo escenario donde cerró la pasada temporada, el pabellón La Estación de Navalcarnero, se estrenará el subcampeón de liga, el STV Roldán, a las once de la mañana en un choque que será ofrecido por Teledeporte. Su primer rival es el campeón, que ha cambiado de entrenador con el regreso de Andrés Sanz, y ha incorporado a la brasileña Livia, procedente del SL Benfica portugués.

El club pachequero también ha apostado por la continuidad, tanto en el banquillo como en la pista. La murciana María Valverde y la madrileña Eva González, ambas procedentes de LBTL Alcantarilla, son las únicas caras nuevas que tendrá Kilian Belmonte. En la portería continúan Almudena Pagán, María Valsera y Cristina García. En el puesto de cierre, la capitana Mayte Mateo volverá a liderar el equipo. Junto a ella, Andrea Marín y Cecilia Zarzuela. Como ala cierre está Carmen García. En las alas, Eva González, María Valverde, Laura Fernández, Alba Gandía y Rocío Gómez. Y en el puesto de pívot, Ángela Górriz, que estará gran parte de la temporada en dique seco por la grave lesión que sufrió en el primer partido de la pasada final, Mariángeles Villa y la portuguesa Bárbara da Gama, quien finalmente renovó por el largo período de baja de Górriz.