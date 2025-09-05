Al Jimbee se le escapan dos puntos en el último instante

Reparto de puntos en el ‘duelo Champions’. Palma Futsal y Jimbee Cartagena, los dos únicos representantes del fútbol español en la máxima competición de fútbol sala europeo, abrieron fuego en el campeonato nacional y lo hicieron con un gran partido. El resultado de 2-2 deja un regusto amargo para los de Duda, que se pusieron ganando 0-2 y el definitivo empate llegó a solo 17 segundos para el final del encuentro.

El Jimbee se presentaba a este duelo con dos bajas muy sensibles. Dos jugadores que fueron claves durante toda la temporada, pero con un especial protagonismo en los play offs por el título.

La peor noticia del partido tuvo de protagonista a Renato. El ala internacional español hacía su debut con el cuadro cartagenero y dejó muy buenas sensaciones los minutos que pudo jugar. Tuvo varias ocasiones y se vio el poderío de su disparo, pero a falta de cuatro minutos para el final, en una jugada fortuita, se hizo daño en la rodilla y parece que la lesión puede ser de gravedad.

En las filas de Palma debutaba Lucao, jugador deseado por el Jimbee Cartagena, que trató de que volviera a la que fue su casa en este verano. El brasileño se mostró muy activo desde que entró en pista y tuvo una ocasión inmejorable para adelantar a los suyos, pero se marchó su derechazo por centímetros. Su ímpetu le costó la amarilla en defensa, en una falta innecesaria que fue la quinta de su equipo cuando todavía restaban once minutos para el descanso.

Foto de inicio Palma Futsal - Jimbee Cartagena / Prensa Jimbee Cartagena

A falta de 6:20 llegó el primer tanto del partido. Córner que mete Darío Gil al corazón del área y Mellado con la rodilla marca el 0-1. El ala diestro natural de Blanca estaba sin marca y usó ese recurso para superar a Luan Muller.

Luan Muller fue el protagonista de la primera jugada de ataque del Palma. El guardameta, que es un especialista con el balón de los pies, condiciona a los rivales gracias a su calidad en ataque. El guardameta local fue el protagonista de la primera jugada de ataque del Palma. El guardameta, que es un especialista con el balón de los pies, condiciona a los rivales gracias a su calidad en ataque. Su estilo de estar fuera de su portería lo supo castigar el Jimbee Cartagena. Concretamente, fue Gon Castejón, que con un disparo espectacular prácticamente desde su área, sorprendió a todos marcando un gol antológico. ¿Se puede meter el mejor gol de la temporada antes de que se llegue al descanso del segundo encuentro de toda la competición? Va a ser muy difícil de mejorar. Era el 0-2 que, eso sí, no reflejaba lo que se veía en la pista y que tampoco duró mucho.

En la jugada siguiente, David Peña recogió un balón suelto y recortó distancias. El encuentro volvió a estar apretado. El choque volvió a ajustarse y los aficionados veían lo que esperaban presenciar entre el vigente tricampeón de Europa y el actual bicampeón de liga. Desde ahí al descanso, el partido se descontroló, en el que los locales buscaron el empate decididamente y el Jimbee tuvo situaciones claras con espacios.

Empate merecido

La segunda parte fue un acoso y derribo de Palma Futsal. Solo hubo un equipo sobre la pista, pero es que delante tenía al mejor equipo del mundo en saber sufrir. Entre un Chemi inconmensurable, que iba salvando una a una las ocasiones que iba creando el cuadro isleño, y la confianza que tiene el resto del equipo en la idea de Duda, consigueron que pasaran los minutos sin que lograra la igualada. El conjunto balear aumentó el ritmo de juego. Su técnico, Vadillo, ajustó los ataques y aumentó la agresividad de sus jugadores, lo cual se reflejó en la cancha. El Palma conseguía encerrar al campeón de liga, pero vio cómo pasaban los minutos sin poder encontrar la forma de marcar.

En los últimos minutos, el técnico local colocó portero-jugador para atacar con cinco, ya a la desesperada, buscando el tanto que llegó a falta de 17 segundos para el final. Rivillos fue el autor del tanto; vio que tuvo dos metros de espacio y probó desde lejos. El cuadro cartagenero se defendió con todo y se quedó en la orilla.

Reparto de puntos que antes de empezar el choque se hubiera visto como un buen resultado, pero que tras lo observado en el partido no deja las mejores sensaciones en cuanto a juego, pero sí en lo relativo a competitividad. Con Cortés, Pablo Ramírez y ojalá que con Renato, este equipo irá a más.