El Jimbee, ante un examen de altura para empezar la liga

Esta noche (21:00, LaLiga+) vuelve la Primera División de fútbol sala y lo hace con un partido por todo alto. Se ven las caras Palma Futsal (tricampeón actual de la UEFA Futsal Champions League) y Jimbee Cartagena (bicampeón de liga) en un choque que se espera apasionante.

El cuadro cartagenero se presenta en este debut liguero con una plantilla muy similar a la que conquistó la liga a finales del mes de junio. Tan solo dos bajas, las de Linhares y Mouhoudine, y una sola alta, la de Renato, son las novedades en la plantilla de Duda. La pérdida del cierre francés es la más sensible, ya que acabó en una excelente forma la campaña. El cuadro rojiblanco trató por todos los medios de convencerlo para seguir en la ciudad trimilenaria, pero la decisión de marcharse la tenía tomada. Además, tampoco está Cristián Povea, el ala sevillano que firmó el Jimbee procedente del Real Betis, pero que decidió cederlo al Alzira para que siga creciendo y teniendo minutos, porque su posición está más que cubierta.

Dos dudas importantes

«Tenemos un inicio fuerte ante el triple campeón de Europa y en su pista. El Palma es un equipo con muchos argumentos ofensivos pero nosotros ya demostramos que somos capaces de superar ese tipo de adversidades y vamos con la ilusión de comenzar bien la temporada», apuntó Duda, quien tiene las incógnitas de Fran Cortés y Pablo Ramírez, ambos con molestias. «Son dudas importantes a las que le damos vueltas», dijo.

Pablo Ramírez. / Iván Urquízar

El Palma Futsal sí ha tenido varios cambios en su plantilla. Se han marchado Henrique y Bruno Gomes, pero han llegado a la isla jugadores del nivel de Denis, en la portería, Lucao y el veterano Lin. El rival de hoy del cuadro cartagenero tiene como principal objetivo conseguir este año su primer título nacional.

No se le da especialmente bien al Jimbee Cartagena jugar en Palma de Mallorca. El balance entre ambos equipos actuando en el cuadro balear como local es de seis triunfos para el conjunto isleño, un empate y tan solo una victoria del Jimbee Cartagena. La única vez que salió con una sonrisa el equipo dirigido por Duda fue el 26 de marzo de 2022, cuando vencieron por 1-2. Desde entonces, tres derrotas de manera consecutiva.

Este será el primero de los tres partidos que tendrá el cuadro cartagenero en ocho días. Como es habitual en este deporte, hay varias jornadas seguidas y posteriormente se parará la competición por compromisos internacionales.