El FC Cartagena quiere ser fuerte en casa desde el inicio

El «nuevo proyecto» del Fútbol Club Cartagena -así lo apodó Javi Rey en la rueda de prensa previa- se estrena esta noche en el Cartagonova (21.30, Movistar+) después de un debut amargo en Antequera. El equipo albinegro no pudo pasar del empate a cero perjudicado por las decisiones arbitrales y busca los tres puntos frente a una afición a la que debe volver a ilusionar. Enfrente estará el filial del Atlético de Madrid, entrenado por Fernando Torres, que se ha asentado como un sólido equipo de la categoría de bronce y que pondrá las cosas muy difíciles al conjunto portuario.

Javi Rey. | IVÁN URQUÍZAR

El cero a cero en El Maulí no dejó contento a nadie. Ni a locales ni a visitantes. Además del reparto de puntos, insuficiente para buscar la parte alta de la clasificación, el partido estuvo marcado por las erróneas decisiones arbitrales en el estreno del Football Video Support, con el que Víctor Manuel Broncano Suárez anuló dos goles a los albinegros y otro al Antequera. Quiere pasar página el FC Cartagena, por mandato de su entrenador, Javi Rey, y centrarse en el difícil debut en casa esta temporada.

Verá el Estadio Municipal Cartagonova por primera vez en la historia un partido de Primera RFEF. Nunca antes ha jugado esta competición de reciente creación el Cartagena. Lo hace con una plantilla nueva casi por completo en la que sólo repiten del curso pasado Nacho Martínez y Alfredo Ortuño, además del canterano Jhafets. Los veintiún fichajes de Manolo Sánchez Breis conocerán su nueva casa y a su afición para intentar devolver la ilusión a la ciudad trimilenaria. El Cartagena busca ser un equipo puntero de Primera RFEF y debe comenzar a demostrarlo desde ya.

Para lograrlo, Javi Rey quiere el control de la pelota y «evitar la ida y vuelta», en la que el técnico cree que tienen «todas las de perder» frente a un Atlético Madrileño joven, atrevido, vertical y despreocupado en ataque. Busca el conjunto albinegro ser el Cartagena de la primera parte en El Maulí, donde dominó a través del balón con un Pablo Larrea excelso, y no el de la segunda, donde permitió las transiciones de los verdiblancos.

Si sucede lo mismo esta noche, el Atlético Madrileño de Fernando Torres puede hacer más daño que los malagueños con un ataque en el que formarán, casi con toda seguridad, Omar Janneh en punta, Koke Mota en banda derecha y Jano Monserrate por detrás del delantero. La duda está en la banda izquierda, donde el titular Rayane Belaid no estará por su convocatoria con la selección sub 20. Podría aparecer en la banda izquierda el exalbinegro Arnau Ortiz, recién fichado por el filial rojiblanco desde Polonia.

En defensa, los colchoneros son ordenados en una fiel representación al estricto trabajo táctico de las canteras españolas. Durante su estreno este curso, los de Torres no pudieron pasar del empate a cero frente al Sanluqueño en el debut en su nueva casa, en Alcalá de Henares, tras dejar el Cerro del Espino. Anteriormente, durante la pretemporada, el cuadro rojiblanco disputó siete partidos con tres victorias, dos derrotas y dos empates.

Se estrena el Cartagena frente a su afición, que quiere renovar la ilusión por su equipo, frente a un duro rival. Arbitra el colegiado conquense David Cambronero González.

En la previa del choque frente al Atlético Madrileño, y antes del último entrenamiento del equipo, el entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, atendió a los medios de comunicación. El entrenador valoró la semana de trabajo, el momento del grupo y su estreno en el Cartagonova frente a la afición.

«Ha sido una semana un poco corta, pero para el Atlético Madrileño lo ha sido aún más ya que jugó un día después que nosotros. En ese aspecto estamos en igualdad de condiciones», admitió en primera instancia el técnico.

Diego Gómez, a la izquierda, y Ander Martín, a la derecha, en su presentación junto a Manolo Breis . | PRENSA FC CARTAGENA / FC Cartagena

Repasó el entrenador el primer partido de la temporada para corregir errores. «Tenemos que minimizar las pérdidas para no convertir el partido en un correcalles. Lo tenemos que hacer con la posesión. En Antequera hubo momentos en los que fuimos capaces de jugar bien y tener la posesión, pero el tramo final fue un ida y vuelta y lo tenemos que evitar porque tenemos todas las de perder», expuso.

Manifestó Rey que «el mayor punto a favor» del equipo esta jornada «es que jugamos en casa» en una llamada al aficionado. «Necesitamos a la afición. Cartagena siempre se ha caracterizado por tener una gran afición. Tendría sus motivos para su comportamiento de la pasada temporada, pero esto es un proyecto nuevo. No podemos seguir en el pasado y queremos recuperar la ilusión», afirmó.

Por último, el entrenador habló de nombres propios como el de Pablo de Blasis, que «estará disponible pronto por cómo entrena», o el de Alfredo Ortuño, sobre el que aseguró que «vamos a recuperar». Con respecto a los últimos fichajes, Ander Martín y Diego Gómez, dijo el gallego que se encuentran en «perfectas condiciones» y «van a jugar si el partido demanda su participación», adelantó el entrenador del FC Cartagena en la previa del choque frente al Atlético Madileño de Fernando Torres.