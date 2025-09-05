Aldeguer, Acosta, Quiles y Carpe, con motivación extra en Barcelona

Tras la victoria en el Gran Premio de Hungría de Máximo Quiles en Moto3 y el segundo puesto, el mejor resultado de la temporada, de Pedro Acosta en MotoGP, el Gran Premio de Cataluña llega este fin de semana al circuito de Montmeló, donde la Armada murciana correrá con un extra de motivación.

Si en la primera cita en territorio español, en Jerez, ninguno de los pilotos de la Región subió al podio, la cosecha en la segunda, en Motorland Aragón, fue de tres con un segundo puesto de Quiles, y un tercero de Álvaro Carpe y de Fermín Aldeguer, este último en la carrera al sprint de MotoGP. Al menos repetir ese resultado es el objetivo para un cuarteto que está brillando en el Campeonato del Mundo 2025.

Acosta, quien ayer se deshizo en elogios a Marc Márquez -«será el primer piloto de MotoGP capaz de sentarse en esa mesa donde están Rafa Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol», dijo-, llega de ser segundo en Hungría. Pero pese a ello, no quiere levantar los pies del suelo: «Yo, al menos, sé de lo que soy capaz si las cosas se me ponen bien, pero hay que tomarse el fin de semana sin ningún tipo de expectativa, hay que empezar el viernes poco a poco, porque al final, si no, si te generas muchas expectativas, cuando no las puedes conseguir el golpe es más fuerte», explicó.

Fermín Aldeguer, al que una caída le privó en Hungría de estar con los mejores, sigue en boca de todos. La difícil situación de Pecco Bagnaia en el equipo oficial ha disparado los rumores sobre un ascenso del piloto de La Ñora, que tiene contrato con Ducati por una temporada más con opción a dos más. Sin embargo, todo indica que seguirá en 2026 en el Team Gresini. Al menos, espera que la próxima temporada le den la misma moto que llevan los oficiales: «Yo espero que me den la moto oficial porque hay pequeñas cosas que más que el hecho de que te hagan ir más rápido, es que te dan un poco más de constancia. Que en una carrera tengas un poco más de chattering y en otra menos da un poco de rabia, y a lo mejor con otras cosas que tienen los oficiales ellos no lo tienen y nosotros sí, tanto Álex como Morbidelli o yo», dijo en declaraciones a As.

Fermín Aldeguer, en el podio del Gran Premio de Austria / Europa Press

Máximo Quiles, el más joven de los murcianos, se ha convertido en al sensación de Moto3. Ya lleva dos victorias y es tercero en el Mundial. A Barcelona llega «ilusionado por volver a sentir a la afición española y muy motivado después de ganar en Hungría. Sigo con la idea e ir carrera a carrera, de disfrutar encima de la moto. Intentaré luchar por el podio y la victoria pero, sobre todo, disfrutar», ha comentado. Y quien quiere volver a pisar el podio es un Álvaro Carpe que no lo consigue desde Italia y que llega de un décimo y un noveno puesto: «Llego con confianza y bien preparado, ya que hemos estado entrenando duro en diferentes disciplinas para prepararnos mejor para estas dos carreras consecutivas. Estoy convencido de que volverá a estar donde merecemos si continuamos con este esfuerzo y perseverancia», ha comentado el joven que es quinto en la clasificación.