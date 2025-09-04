El Real Murcia y Flakus se gustan ante el Elche en el Trofeo Enrique Roca

Después de la decepción de la derrota en la primera jornada en Marbella, el Real Murcia, en su presentación oficial, se quedó con el Trofeo Enrique Roca (3-1) al vencer al Elche en un partido donde Flakus volvió a enamorar a la afición murciana.

El partido, pesar a ser un amistoso, sirvió para que los jugadores granas se crecieran enfrentándose a un equipo de la Primera División española. También, en las filas del club ilicitano había sangre murciana: Rafa Mir (Javalí Nuevo), Germán Valera (Molina de Segura) y John (Murcia).

El partido no pudo empezar de mejor manera, no solo para el Murcia, sino para toda su afición. El cuadro de Joseba Etxeberria consiguió sorprender al Elche con un tanto de Pedro León, que adelantó a los suyos con un remate de volea desde la frontal. El muleño pudo celebrar el primer gol de la noche.

La afición respondía con cada una de las buenas acciones de sus jugadores. Sobre todo por ser un once formado por muchos chavales del filial. Diego Piñeiro tuvo sus primeros minutos bajo palos y consiguió despejar varios balones con muy buenas paradas. Por desgracia, no pudo estar tan fino en la acción del empate, donde John consiguió colarle el balón por debajo de las piernas.

Durante los últimos minutos del primer tiempo, el Real Murcia consiguió mantenerse firme en la defensa y cortar los continuos ataques de los ilicitanos. Seyram fue uno de los más activos en el ataque, luchando hasta el último balón. Sarabia tuvo una grandísima oportunidad para volver a adelantar a los suyos, pero a la hora de definir, no eligió bien y su disparo salió centrado a los pies de Dituro.

El segundo tiempo comenzó con un Real Murcia que no presentaba novedades en su alineación. Joseba Etxeberria quiso darle unos minutos más a los más jóvenes para luego dar entrada a Schalk y a Joao Pedro Palmberg. Pese a ser un amistoso, el técnico vasco quiso meter más piernas frescas para luchar por la victoria y poder decir que su equipo venció a un Primera División.

Sobre el minuto 62 llegó el momento más esperado por parte de la afición murciana. Tras estar calentando en la banda durante un cuarto de hora, Flakus saltó al terreno de juego. El esloveno pisó de nuevo el césped de la Nueva Condomina a la vez que todo el público celebraba su regreso.

El Real Murcia no se daba por vencido, sabía que si le echaba más ganas podía llevarse el duelo. Así fue tras una acción dentro del área. El balón salió hacia la derecha, donde Palmberg recogió el testigo. El mediocentro brasileño controló y disparó a portería; con un poco de fortuna, al tocar en un defensa, el balón se acabó colando en el fondo de las mallas.

No contentos con ese gol, Flakus recibió un balón alto y, con un gran control, se plantó dentro del área. El esloveno estaba muy escorado para el disparo, pero no para ver a su compañero Pedro Benito entrar por el segundo palo. Metió un centro y el extremo grana no perdonó desde esa distancia. El Real Murcia se ponía con dos goles de ventaja sobre los ilicitanos.

El encuentro llegó a su final, y el Real Murcia se hizo con el triunfo ante el Elche por 3-1, aunque pudo haber caído el cuarto en otra gran acción de Flakus, pero se le fue desviado su disparo a portería. El cuadro de Joseba Etxeberria dejó claro que puede dar mucho más de lo que se vio en Marbella y que va a pelear por lograr el ascenso a la Segunda División. El Murcia enseñó sus garras.

Ficha técnica

Real Murcia: Diego Piñeiro, Antxon Jaso, Héctor Pérez, Sekou, Adebayo, Sarabia, Juan Carlos Real, Pedro León y Seyram -once inicial-. También jugaron: Cristo Romero, Alberto González, Schalk, Pedro Benito, Flakus, Isi Gómez, Álvaro Bustos, Saveljich y Palmberg.

Elche: Dituro, Adria Pedrosa, Diaby, Pedro Bigas, André Silva, Rafa Mir, Aleix Febas, Neto, Josan, Chetauya y Nico González -once inicial-. También jugaron: Germán Valera, Iñaki Peña, Víctor Chust, Redondo, Diang, Bastida, Petror y Álvaro Rodríguez.

Goles: 1-0. Min. 3: Pedro León. 1-1. Min. 19: John. 2-1. Min. 81: Palmberg. 3-1. Min. 86: Pedro Benito.

Árbitro: Campos Salinas.

Campo: Nueva Condomina. Trofeo Enrique Roca.