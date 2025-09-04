El nuevo capitán del UCAM Murcia: Radebaugh toma el testigo de Radovic

La temporada 2025-2026 será muy especial para el UCAM Murcia CB. El club murciano celebrará el 40 aniversario de su fundación en un curso cargado de guiños y viajes al pasado para rememorar los éxitos conseguidos en sus primeras cuatro décadas. Pero también será la apertura de un nuevo ciclo en la historia de un conjunto universitario, que cuenta con hasta siete caras nuevas en su plantilla.

Para esta nueva etapa, el UCAM Murcia ha anunciado que Jonah Radebaugh será el capitán. El escolta norteamericano, que el pasado marzo renovó por una temporada más, tomará así el testigo de Nemanja Radovic, quien jugará este año en Taiwan junto a Marko Todorovic.

Radebaugh asumirá el liderazgo del vestuario y estará respaldado tanto por Dylan Ennis como Howard Sant-Ross, quienes actuarán como segundos capitanes. A sus 28 años, el de Colorado afrontará tercera campaña en Murcia, la segunda completa, tras su llegada en el parón de febrero de 2023, año en el que el UCAM consiguió alcanzar la Final Four de Belgrado de la Champions League y disputó las Finales de la ACB ante el Real Madrid, logrando el subcampeonato.

La intensidad que pone Radebaugh en defensa es siempre un aval. Más allá de que esté más acertado o no en ataque, su entrega nunca se ha puesto en entredicho. Y por ello el UCAM Murcia decidió ampliarle el contrato una campaña más, y ahora se ha hecho con la capitanía con la marcha de Radovic para liderar el vestuario en esta nueva etapa.

Radebaugh, del UCAM Murcia, durante un partido de la Champions. / | FIBA

Radebaugh será el capitán de una plantilla que volverá a dirigir Sito Alonso y que cuenta con los bases David DeJulius, Dani García y Michael Forrest, el escolta Dylan Ennis, los aleros Howard Sant-Roos, Will Falk y Sander Raieste, los ala-pívots Kaiser Gates, Toni Nakic y Rubén López de la Torre y los pívots Devontae Cacok, Moussa Diagne y Emanuel Cate.

El 10 de septiembre, gran evento

Por otro lado, el UCAM Murcia CB también está anunciado a través de sus canales oficiales la fiesta que está preparando el próximo miércoles 10 de septiembre para celebrar su 40 aniversario. Será a las 20:00 horas en la Sala Mamba, donde se llevará a cabo el acto de inicio de temporada con música, actividades familiares y la proyección del spot oficial.