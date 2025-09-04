Jimbee y ElPozo, contra un trío poderoso: las novedades de la temporada

Vuelve la mejor liga de fútbol sala del mundo. Mañana viernes arranca la Primera División 2025-2026 y lo hace con el mejor partido que se puede ver en estos instantes en el planeta. Se ven las caras el Palma Futsal, vigente tricampeón de la UEFA Futsal Champions League, y el Jimbee Cartagena, bicampeón de liga y de la Supercopa. Por lo tanto, es el dominador del campeonato doméstico, el más complicado de todos.

El verano comenzó con un terremoto porque tanto Alzira como Málaga reclamaron la plaza del Real Betis, que se había ganado en la pista el derecho a jugar en Primera, pero que no formalizó su inscripción y desapareció. Un panorama complicado en lo legal, que pudo llevar a una liga de 17, pero que finalmente se pudo resolver con el ascenso del cuadro valenciano y dejar al malagueño en Segunda.

Tres equipos sobresalen sobre el resto tras el mercado veraniego, que hay que recordar que se cierra el 30 de septiembre. Se trata de Jimbee Cartagena, Barça y Palma Futsal. Tras estos tres, hay dos clubes históricos que deben estar peleando con ellos, pero el desafortunado año del que viene uno (ElPozo) y el mercado veraniego que deja ciertas dudas del otro (Movistar Inter) obliga a colocarlos, por lo menos a priori, en un escalón por debajo. Han sido muchos los movimientos que han ido realizando los equipos, pero hay proyectos que deben ocupar las primeras posiciones. Tras una temporada histórica, Peñíscola ha perdido piezas valiosas y será muy complicado que pueda pelear con los de arriba.

Jimbee: no hay dos sin tres

Con un proyecto continuista se presenta el Jimbee Cartagena. El ambicioso objetivo del club es la Champions League. Nadie lo niega porque es el título más relevante y porque no está en las vitrinas de la entidad. Eso sí, la tranquilidad es total, sabiendo que con Duda en el banquillo el equipo peleará por cada uno de los títulos.

En la liga son los favoritos porque son los vigentes bicampeones. Se han ganado este estatus gracias a tener jugadores contrastados, a tener las ideas diáfanas, pero sobre todo son los máximos candidatos porque es el equipo que sabe gestionar mejor los malos momentos. El Jimbee asume con normalidad que los choques tengan tramos complicados y sabe mantener la calma. Cuando el encuentro está a su favor, hace daño al rival como nadie.

Para este curso el club ha sufrido las bajas de Linhares y de Mouhoudine. Se han incorporado Renato y Cristian Povea, pero el sevillano se ha marchado cedido al Alzira tras jugar unos amistosos con el club portuario. Plantilla prácticamente igual que el pasado curso, a la espera de que en enero invernal llegue Lucas Farias.

ElPozo: revolución para ganar

Queda muy lejos 2017. Desde entonces no ha conseguido ganar un título ElPozo. Ha estado cerca en varios momentos , pero por unas razones u otras no se consiguió. El pasado curso fue el más complicado, donde sí que estuvo lejos de ganar, y la dirección deportiva ha tenido que actuar cambiando a la mitad de la plantilla.

Henrique posa con la camiseta de ElPozo Murcia / X

La retirada de Juanjo Angosto ha sido suplida con garantías con Henrique. Felipe Valerio, otro estandarte, se marchó al Sporting, por lo que había que trabajar en los refuerzos. Se ha firmado a Dener, Adri Rivera, Álex García, Ligeiro y Bebe. Este último vuelve a casa, tras temporadas exitosas en Cartagena y Torrejón, para liderar el vestuario. En total, seis fichajes que mezclan juventud y veteranía, y que todos ellos aterrizan tras hacer un buen curso. La sensación es que se ha mejorado la plantilla notablemente y que ahora es el turno de Josan González de conseguir que esos grandes jugadores se conviertan en un equipo. ElPozo ha apostado decididamente por el técnico cordobés, anunciando su renovación por un año más, antes de que empiece este curso, por lo que empezará la temporada con el respaldo de la entidad.

El Barça, con Javi Rodríguez

El Barça va a seguir siendo el rico de la liga. Nada ha cambiado en cuanto a los presupuestos y el cuadro catalán, una vez más, partirá con la vitola de favorito, porque es el club que más capacidad económica tiene. Se espera que aproximadamente duplique, en cuanto al presupuesto anual, al resto de candidatos, aunque eso sí, ha bajado respecto a hace unos años. Ha quedado más que demostrado que nada de eso es definitivo, y en el caso del cuadro culé, esa circunstancia se agudiza si enfrente tiene al Jimbee Cartagena, su bestia negra.

Javi Rodríguez, en su presentación como entrenador del Barça / Barça Futsal

El conjunto catalán ha apostado por Javi Rodríguez, ex entrenador de ElPozo, para llevar las riendas de un equipo que necesita reencontrarse con los títulos. Para ello, además del técnico, tiene varias caras nuevas, como son las de Neguinho, Pol Pacheco y Luciano Gauna, refuerzos excelentes para mejorar una plantilla que ya era excepcional. Vuelve a ser el máximo candidato a todo con el permiso del vigente bicampeón.

Palma, a por un título nacional

El caso de Palma Futsal es único en el mundo del deporte. El cuadro balear ha ganado las tres últimas ediciones de la Champions. Pero cuesta creer que el conjunto que dirige Antonio Vadillo todavía no ha podido levantar ninguno de los cuatro títulos nacionales. Este curso tomó una decisión cuestionable al no querer renovar a Bruno Gomes y apostar por el retorno de Allison. Sin embargo, con los fichajes de Lucao, que se lo pudo arrebatar al Jimbee, el del guardameta Dennis y el veterano Lin, junto a la renovación de Fabinho, tratarán de seguir siendo los reyes de Europa y también de empezar su dominio nacional.

Movistar Inter: altas ilusionantes, bajas sensibles

El título de la Copa del Rey que levantó Movistar Inter en Cartagena el pasado mayo fue balsámico. El club más laureado del país llevaba cuatro años en blanco hasta ese entorchado que da tranquilidad y seguridad en un proyecto que ya no es tan sólido como antiguamente. Esa losa que tiene ElPozo de necesitar más que desear un título, ya se la ha quitado, pero el cuadro interista quiere volver a ser el dominador de la liga.

Los fichajes de Pani, la gran sensación de la pasada temporada y que fue deseado por ElPozo, y de Pirata aportarán frescura, gol y espectáculo. Eso sí, Alberto Riquer, técnico interista, tiene que gestionar una plantilla que ha tenido varias pérdidas muy significativas como son Lucao, Bebe y, sobre todo, Drahovsky. El internacional eslovaco se fue traspasado al Catania tras ser el referente goleador los tres últimos cursos.

Los outsiders

Junto a los cinco favoritos, cada temporada hay equipos que consiguen codearse con los mejores, plantarles cara y, en algunos casos, llevarse los títulos. El pasado curso la grata noticia llegó desde Peñíscola, campeón de la Copa de España y líder de la liga regular. En el play off fue superado por ElPozo, pero el curso del cuadro dirigido por Santi Valladares queda para la historia. Este año, con las marchas de Pani, Gauna y Pol Salas, tendrá muy complicado mantener ese nivel. En ese segundo escalón, dispuestos a pelear por todo, se espera también a Jaén Paraíso Interior, que aunque está dejando dudas en la pretemporada, los fichajes de Power Raggiati o Bynho dan confianza a un proyecto consolidado.

Tras ellos, los de siempre. Industrias Santa Coloma y Osasuna Magna, que tratarán de jugar la Copa de España y clasificarse para los play offs, además de amargarles la vida a los favoritos cada vez que visiten sus pistas. Noia, que el pasado curso sufrió mucho para conseguir la salvación, este año ha trabajado en los despachos para intentar confeccionar un equipo que esté más cerca de este nivel que del tren de equipos que buscarán salvarse. La pérdida de Pirata y Power Raggiati ha sido muy dolorosa, pero los refuerzos de Ismael, Leozin, Biel y Tiago Macedo hacen que pueda ser una de las sensaciones de la liga. El cuadro gallego ahora tiene una plantilla amplia, con más recursos y mucho gol. La victoria ante Palma Futsal por 3-2 en la pretemporada ha reforzado a un equipo que tiene buena proyección, pero que se fija la salvación como principal objetivo.

Todo listo, todo preparado para que mañana viernes 5 de septiembre, a las nueve de la noche y con el partidazo entre Palma Futsal y Jimbee Cartagena, vuelva a rodar el balón y vuelva la mejor liga del mundo de fútbol sala.