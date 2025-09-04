Carlos Alcaraz-Djokovic, en el US Open: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz, como ya ocurrió a principios de temporada en el Abierto de Australia, se reencuentra este viernes con Novak Djokovic, la última leyenda en activo, en un Grand Slam, en esta ocasión en el US Open. Pero ahora, en Nueva York, el murciano quiere cambiar esa derrota que sufrió en los cuartos de final el pasado mes de enero por una victoria. Y si lo hace, el domingo estará en la final, buscando por tercer año consecutivo ganar dos ‘grandes’ en un mismo año, y también volver a ser el número uno del mundo, algo que parecía impensable hace solo dos meses, cuando perdió la final de Wimbledon contra Jannik Sinner.

Novak Djokovic celebra su victoria sobre Taylor Fritz. / AP

El murciano, que es el único jugador de todo el torneo que aún no ha cedido ni un solo set, ha demostrado estar en un excelente momento de forma. Después de ganar en Cincinnati, ha continuado con la racha. Desde el pasado mes de abril, su racha es simplemente estratosférica, puesto que solo ha sufrido dos derrotas en ocho torneos.

Borrar una derrota dolorosa

Djokovic quiere amargar el esperado Sinner-Alcaraz. El serbio, que ya tiene en su palmarés 24 Grand Slam, quiere el vigésimo quinto. Pero para ello debe ganar al jugador más en forma del tenis mundial, un Alcaraz que ha ganado mucha confianza en su juego, que no ha sufrido ni un solo ‘apagón’ en el US Open. “La derrota en Australia fue dolorosa por como sucedió todo, pero las condiciones van a ser algo diferentes aquí. Creo que no hay que obsesionarse en Novak y sí fijarse mucho en seguir jugando como está jugando Carlos. En llevarle al límite a Novak hasta que físicamente vaya notando que el partido se le hace muy duro, muy cuesta arriba por el ritmo de Carlos y eso es lo que vamos buscando”, ha dicho Juan Carlos Ferrero sobre la clave para alcanzar de nuevo la final.

Alcaraz celebra el triunfo ante Lehecka / AP

Dónde verlo y a qué hora

El partido dará comienzo a las nueve de la noche en España de este viernes 5 de septiembre, tres de la tarde en Nueva York, y se podrá seguir en directo por Movistar.