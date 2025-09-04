Ander Martín y Diego Gómez, listos para competir por un puesto

La última presentación de futbolistas del FC Cartagena tuvo lugar en la sala de prensa del Cartagonova tras el entrenamiento matutino del equipo. Manolo Breis, director deportivo, introdujo ante los medios de comunicación a sus dos últimos fichajes: Ander Martín, procedente del Burgos, y Diego Gómez, cedido desde el Deportivo para ocupar un mismo puesto, el del extremo derecho.

El primero en tomar la palabra fue Gómez, que explicó su salida. «Con los refuerzos que llegaron al Deportivo se dio la situación de salir cedido, porque con 20 años lo importante es jugar. El proyecto del Cartagena es ambicioso, encajaba con lo que quiero, el entrenador me gustaba, el equipo también, y estoy encantado», expresó el futbolista, que también desveló la influencia de Kevin Sánchez en su fichaje por el Cartagena. «Kevin me habló muy bien del club, la ciudad, el equipo y la afición, que es exigente, y eso me gusta. Me influyó de forma muy positiva. Ahora vivo en su casa, me lo pone todo mucho más fácil y nos entendemos muy bien también en el campo», manifestó.

Por su parte, Ander contó cómo fueron las negociaciones para llegar en propiedad al club portuario. «Javier y Manolo se pusieron en contacto conmigo para explicarme el proyecto del Cartagena. Me decido porque quiero ser importante en un equipo. Expuse mi situación, porque tenía un año de contrato, y se esperó al final del mercado para que fuera beneficiosa para todos», dijo el extremo.

Por último, Martín adelantó que «la competencia» con el propio Diego Gómez «es muy buena para dar tu mejor versión».