Fútbol
Mizzian: «El UCAM se merece estar en otra categoría mayor»
A solo unos días de debutar en esta temporada en Segunda RFEF, el UCAM Murcia presentó ayer a otro de sus fichajes. Este martes el turno fue para el delantero Mizzian, que destacaba «el proyecto ambicioso» de los universitarios. «No bajo a Segunda Federación, sino que vengo al UCAM Murcia CF, que se merece estar en otra categoría», señalaba el futbolista.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Los pueblos de Murcia que pierden más vecinos
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- En directo: Marbella-Real Murcia
- Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia
- Comienzan las obras para construir el mayor parking disuasorio de Murcia
- Dosis de realidad para el Real Murcia