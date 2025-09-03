Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mizzian: «El UCAM se merece estar en otra categoría mayor»

Mizzian, en su presentación como nuevo jugador del UCAM. | L.O.

Mizzian, en su presentación como nuevo jugador del UCAM.

A solo unos días de debutar en esta temporada en Segunda RFEF, el UCAM Murcia presentó ayer a otro de sus fichajes. Este martes el turno fue para el delantero Mizzian, que destacaba «el proyecto ambicioso» de los universitarios. «No bajo a Segunda Federación, sino que vengo al UCAM Murcia CF, que se merece estar en otra categoría», señalaba el futbolista.

