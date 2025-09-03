Josan González: "No tengo miedo a enfrentarme a los que faltan al respeto a mis jugadores"

Josan González encara su segunda temporada al frente de ElPozo Murcia, aunque en esta podrá empezarla desde el principio. Hay que recordar que el cordobés llegó a mitad de la pasada campaña para sustituir a Dani Martínez. El técnico de Puente Genil quiere devolver a la afición murciana un título, y espera estar a la altura con este nuevo proyecto del equipo.

¿Quién es y de dónde viene Josan González?

Es difícil responder a esa pregunta. Soy un friki, un apasionado del fútbol sala y todo lo que le rodea, y desde pequeño he estado vinculado a este deporte. Soy de Córdoba, de un pueblo llamado Puente Genil, el cual llevo con mucho orgullo a todos y cada uno de los lados a los que voy.

¿Cómo te defines como entrenador?

Bueno, soy un entrenador que hace mucho hincapié en la creación de un grupo humano heterogéneo, que es fundamental para conseguir éxitos, tanto a nivel deportivo como en la vida. Soy una persona metódica, con capacidad para delegar; creo que eso es lo importante en los días que corren, tener buenos profesionales a los que acudir.

Esta es tu segunda etapa en ElPozo Murcia, primera completa como máximo directo. ¿Qué significó para ti ese paso a asumir una gran responsabilidad como es la de dirigir a un equipo?

Hay gente que me pregunta si es un sueño, pero a lo largo de mi vida profesional no me he marcado grandes objetivos. Mis metas siempre han sido disfrutar de los lugares donde he estado. Obviamente, cuando sales de aquí y ves cómo evolucionan las cosas, siempre tienes la ilusión de poder volver y dirigir un proyecto tan ambicioso como es el de ElPozo Murcia.

Tras tus cuatro años en Córdoba, ¿hay un gran salto entre entrenar allí y en ElPozo Murcia?

De momento, no. Ya estuve aquí y sé cómo funciona todo, y sobre todo con las facilidades que se dan ahora para generar todos los cambios que se están haciendo. Hay una parte de presión mediática que es una parte diferente, y que mis cuatro años en Córdoba me han ayudado a poder lidiar con ella. Cuando empezó a sonar mi nombre para entrenar a ElPozo Murcia, lo primero que hice fue quitarme todas las redes sociales, en especial X, ya que todo el mundo puede opinar sin tener ni idea.

Hablando de la presión mediática. El año pasado no fue el mejor del equipo durante toda la fase regular. ¿Cómo hacías para que los jugadores pudiesen salir del círculo de las críticas de los medios yde los propios aficionados?

Eso depende de cada uno y de cómo quiera fustigarse. Yo, personalmente, recomiendo que, cuando llegan los momentos importantes de la temporada, los jugadores desconecten totalmente de las redes sociales, porque cuando ganas eres el mejor, y cuando pierdes eres el peor. Mi recomendación a los jugadores es mantenerse firme ante el halago y ante la crítica.

¿Puedes pensar que la crispación y las críticas de los aficionados al equipo pudieran venir por el bajo rendimiento del equipo durante toda la fase regular?

Respeto mucho la opinión de todo el mundo, pero tienen que respetar el trabajo de los demás. Me molesta mucho que nuestro público se meta con nuestros propios jugadores, y ha habido una parte de la afición que ha sido muy crítica, y que ha llegado a reírse de los jugadores justo detrás del banquillo, y eso me molesta. Jugadores que se dejan la piel por el equipo, y no tengo problema en enfrentarme a los que los menosprecian, ya sea prensa o aficionados; eso lo tengo muy claro.

¿Qué discurso hubo antes de entrar a los play off para que el equipo mostrase otra cara totalmente distinta, logrando eliminar a Peñíscola y peleando hasta el final frente a Jimbee Cartagena?

El equipo ya fue cambiando de mentalidad durante el último tramo de la fase regular a pesar de que los resultados no llegasen como esperábamos. En los play off los jugadores tenían la necesidad de demostrar de qué eran capaces, de todo. También es cierto que la idea del año pasado de hacer una plantilla más corta nos acabó penalizando en el último tramo. Llegamos con muchos jugadores muy tocados y en el partido donde el Jimbee nos elimina, fue muy duro porque ya se quedaron sin fuerzas algunas.

Hablando de la plantilla reducida del año pasado. ¿Piensas que fue un error de la dirección deportiva?

El motivo por el que se tomó esa decisión tenía una lógica, y era apostar por la cantera. Al final las cosas no fueron saliendo y los chicos jóvenes no dieron el paso al frente, y por algo que yo no sé, porque no estaba, todo cambia. Después de firmar el mejor arranque de los últimos años, el empate ante Palma originó la debacle. La idea salió mal, pero había una intención, que era recuperar lo que ha sido siempre ElPozo, el tener 5 o 6 canteranos en cada año. Pero eso va a tardar bastante en recuperarse teniendo al filial en 2ª B. La idea no era descabellada, pero para mí, a día de hoy, necesitamos otra cosa.

Josan González, en el Palacio de los Deportes / Juan Carlos Caval

Pasando a hablar de esta nueva temporada que encaráis. ¿Qué es lo que más te ilusiona de este nuevo proyecto?

Lo que más me ilusiona es poder transmitir lo más importante, que es la disciplina. Ya lo hablé con los jugadores en el partido de Leganés, y les dije que si solo jugamos bien los partidos donde estemos motivados, o entrenamos bien cuando tengamos play off, no nos va a dar. Aparte de disciplina, hay otra palabra, que se lleva mucho en la fábrica, y es la excelencia. Buscar siempre el 10, para que cuando estemos bien tengamos sobresaliente, y cuando no, tengamos un 8, pero nunca bajar del notable. Me motiva y me ilusiona el poder transmitir eso a los jugadores.

El club se ha movido bastante durante este mercado de verano, trayendo jugadores interesantes, que han dado un buen rendimiento en la pretemporada. ¿Cómo ves a los nuevos fichajes?

Los veo muy integrados y creo que era necesario traer más liderazgo. Traer jugadores nacionales también era importante. Tanto Bebe como Adri nos van a dar un plus. Henrique nos va a aportar el juego de pies que nos hacía falta. Dener, aparte del pívot, nos va a dar mucho equilibrio, ya que es muy intenso en labores defensivas. Ligeiro es el sustituto de Felipe, aunque tiene 22 años y necesita un proceso de adaptación, pero avanza rápido. Por último, Álex García creo que es un fichaje clave para poder aportar lo que significa haber estado aquí antes.

Josan González, entrenador de ElPozo, durante la entrevista con La Opinión / Juan Carlos Caval

¿Qué te parecen los cambios en el arbitraje de cara a esta nueva temporada?

Hay cosas que, por historia, en mis 13 años en las distintas categorías españolas, el tema de los empujones dura dos semanas. Con respecto a las manos, creo que es importante que los jugadores lo conozcan. La sala VIR va a dar un salto de calidad a la liga, sobre todo si sabemos utilizarla bien. Por eso la reunión con Martínez Flores ha sido importante, para que los jugadores también sepan cuándo pueden pedir que revisen una acción. El CTA quiere que los árbitros tengan más comunicación con nosotros y eso nos va a venir bien.

Para terminar, el sábado debutáis en casa ante el Córdoba. ¿Es un partido vital para volver a captar a la afición, y sobre todo, que mensaje tienes para ellos?

Si nuestro lema es volver a creer, nosotros tenemos que poner esa gasolina para que la gente crea. No podemos llegar aquí y deshacer todo lo que hemos hecho en estas cinco semanas. Una cosa que dije en el torneo de Getafe es que yo no puedo venir a prometer que vamos a ganar todos los partidos, porque es muy difícil. Pero puedo prometer que voy a hacer todo lo que sea para que la gente se sienta orgullosa de su equipo. Me gusta que los jugadores se partan la cara por el equipo y que cuando un padre traiga a su hijo a ver a ElPozo, se sienta identificado y quiera tener los mismos valores del equipo cuando sea mayor.