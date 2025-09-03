Flakus: "No soy el jugador estrella del Real Murcia"

El Real Murcia bajó la persiana del mercado de fichajes este verano con el regreso del delantero David Flakus Bosilj. Cocinó a fuego lento el traspaso de un jugador que la pasada temporada, cedido por el Castellón, anotó siete goles en la segunda vuelta con la camiseta grana. Era la 'guinda' para la plantilla que ahora dirige Joseba Etxeberria, aunque el esloveno no ha dudado en despojarse de esta etiqueta en su presentación.

"No me considero que sea el jugador estrella del Real Murcia", ha asegurado un David Flakus en su presentación tras un traspaso que ha rondado el medio millón de euros después de alcanzar un acuerdo con el Castellón a falta de 24 horas para el cierre del mercado. Lo que sí ha prometido Flakus son goles. Poder continuar el estado de forma que ofreció durante sus primeros meses en la capital del Segura para así conseguir el objetivo a Segunda División.

"No me gusta considerarme la estrella del equipo, porque no me gusta que el equipo juegue alrededor de mí o cosas así. Pienso en lograr los objetivos y el primero es ascender a Segunda División. Pero ese es el objetivo del equipo, no el mío. Estoy aquí para demostrar por qué me han fichado y eso significa marcar goles. Si esos goles valen para ascender, yo también estaré contento", ha explicado el futbolista de 23 años de edad.

David Flakus, del Real Murcia, durante su presentación en la tienda del club. / Prensa Real Murcia

En este mismo sentido, preguntado por la competencia que este año se encuentra en el conjunto grana, con futbolistas como Matheus Cadorini, Pedro Benito, Ekain o el canterano Seyram, quienes también pueden jugar en esa posición, Flakus fue rotundo. "La competencia es bastante similar a la del año pasado, respeto a todos mis compañeros, pero no he venido aquí para no jugar", ha afirmado antes del acto que se ha llevado a cabo en la tienda oficial del Real Murcia situada en el estadio Nueva Condomina, donde ha firmado autógrafos a los aficionados que han asistido y donde se ha podido adquirir la camiseta con el nombre y dorsal del esloveno.

Ante el Elche, primeros minutos

Flakus podrá disputar sus primeros minutos con el Real Murcia tras su fichaje en el partido de presentación ante el Elche de este jueves en el feudo murcianista (20.30 horas), después de perderse la jornada inaugural ante el Marbella, donde los granas cayeron por 2-1. Puede ser una primera toma de contacto para ganarse así un hueco en los planes del técnico vasco de cara al duelo de este domingo ante el Juventud Torremolinos, también en Nueva Condomina, en la jornada 2 de Primera Federación.

"Hablé con el entrenador antes de venir aquí y también del tipo de fútbol que vamos a jugar. Es un estilo atractivo, donde es más factible hacer ocasiones de gol, y eso te va a hacer estar más cerca de marcar. Creo que es un juego que me puede venir bien y Murcia se merece un juego en el que se puedan marcar muchos goles", ha señalado el atacante.

Sobre la espera por volver a recalar en Murcia, al iniciar la temporada con el Castellón en Segunda División, y llegar a Nueva Condomina a 24 horas antes del cierre del mercado, el delantero grana aseguró que siempre tuvo confianza en que todo llegase a buen puerto. "No sentí presión, pero sí tenía la esperanza de que todo fuera a salir bien. Si es verdad que al final la espera ha sido un poco innecesaria porque se podía haber cerrado antes la operación, tenía la confianza de que iba a salir bien y así ha sido", ha dicho.