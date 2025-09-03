FC Cartagena: el ‘patito feo de Segunda’ firma un buen mercado en Primera RFEF

El Fútbol Club Cartagena ha vivido muchas situaciones diferentes en muy poco tiempo. Ha batido récords históricos negativos, a nivel de club y a nivel nacional, con un paupérrimo rendimiento en Segunda División. Ha sufrido un duro descenso para despedirse del fútbol profesional tras cinco años. Ha padecido los impagos. Ha experimentado importantes cambios institucionales que comenzaron con la supuesta venta de la entidad, que siguieron por la famosa «transición ordenada» y que continúan en proceso. En medio de la vorágine, el Cartagena ha firmado un mercado de fichajes inesperadamente bueno que le ha hecho pasar de ser el ‘patito feo’ de Segunda a estar considerado como uno de los mejores equipos de Primera RFEF.

Corría el verano por finales de julio. El Cartagena daba sus primeros pasos en el mercado y en la segunda rueda de prensa de futbolistas Manolo Breis, el todavía director deportivo de la entidad, pronunció unas palabras que sentaron realmente mal a la afición albinegra: «El descenso nos ha podido venir bien», dijo. No obstante, sus declaraciones fueron ciertamente esclarecedoras: «En Segunda éramos el patito feo. No teníamos tanto dinero, no éramos uno de los proyectos más importantes. Ahora en Primera RFEF somos un club referente, importante. Los jugadores nos escuchan y les hace ilusión venir».

Aún no tenía el equipo completo. Tras la espantada de la plantilla anterior tenía que rehacer el director deportivo todo el grupo, pero se notaba en la actitud de Breis la tranquilidad de esa aparente solvencia del club que finalmente ha acabado demostrándose. Veintitrés fichajes ha hecho este verano el FC Cartagena, además del entrenador, para confeccionar un equipo que se presenta como candidato a permanecer en la parte alta de la clasificación del grupo 2 de Primera RFEF.

Presentación de Lucho García, Imanol Baz y Rubén Serrano / Iván Urquízar

Comenzó la casa por los cimientos el Cartagena firmando a Javi Rey para el banquillo. Un entrenador que tenía encima la mirada de toda la categoría tras llevar a la Ponferradina a un paso de Segunda, cayendo frente al Andorra en la final tras un gran curso. Junto al técnico llegaron cuatro fichajes que demostraron el nuevo músculo económico del cuadro portuario: Lucho García, Iván Martínez, Rubén Serrano e Imanol Baz. Sin estridencias ni figuras, el Cartagena comenzaba a formar un equipo sólido desde la portería y la defensa.

Los siguientes en llegar fueron Carlos Calderón y Dani Perejón para el carril diestro. El primero, futbolista contrastado de un ascendido a Segunda. El segundo, entre la juventud y la experiencia. Ambos con buen cartel en la categoría, como el mediocentro Álex Fidalgo, por el que peleaban muchos equipos, que fue el siguiente en llegar a principios de julio. Aún no había entrado Alejandro Arribas en la estructura del club albinegro, pero el cambio era palpable. Sólo unos días después se anunció la venta que marcó el rumbo de las siguientes operaciones.

La calidad de Pablo Larrea y el compromiso de Nacho Martínez, a quien tuvieron que convencer muy bien para renovar, fueron los siguientes ingredientes que sumó el Cartagena en plena ebullición de su masa social, que no creía en el nuevo proyecto. Sin embargo, la solución a los impagos en el filial recuperó cierta confianza y el mercado continuó fluyendo con Nacho Sánchez y Fran Vélez hasta hacer olvidar a muchos esa falta de transparencia que se dio en las primeras semanas tras la venta.

Con Edgar Alcañiz sumó el Cartagena su undécimo fichaje y comenzó a trabajar con trece piezas del primer equipo y dos futbolistas a prueba que finalmente se permitió descartar: Arturo Molina y Lillo Castellano. Tras Luismi Redondo y Víctor ‘Chuca’ fijó su objetivo el Cartagena en los jóvenes: Marc Jurado, Marco Carrascal y Kevin Sánchez ficharon para rejuvenecer a un equipo al que todos querían ir. Incluidos el ídolo de la afición Pablo De Blasis desde la primera división argentina y Chiki Borrego bajando un escalón desde LaLiga Hypermotion a principios de agosto.

No sólo pensó la directiva albinegra en la temporada que estaba a punto de comenzar, sino también en el futuro. Luca Lohr y Pablo Moyá ficharon para ser cedidos, en ambos casos, al Arenteiro. Dos operaciones que hablan a las claras de la vinculación de Alejandro Arribas con el club gallego a pesar de que esta circunstancia ha pasado de puntillas por el Cartagonova.

Los últimos retoques llegaron con los nombres de Nil Jiménez para el lateral zurdo y Diego Gómez junto a Ander Martín para el extremo derecho, tirando la casa por la ventana en el último día de mercado y manteniendo tres opciones para un mismo puesto.

Tras un intenso verano en los despachos del Cartagonova, el FC Cartagena cierra una plantilla de garantías con veinticuatro futbolistas que tienen la misión de devolver al club al fútbol profesional, aunque eso suponga volver a convertirse en el ‘patito feo de Segunda’ como afirmó Breis.

Lucho valida el trabajo

Lucho García, por ahora portero titular del FC Cartagena, habló ayer para los medios del club valorando el primer encuentro del equipo. «Me sentí muy bien», afirmó. «Tanto colectivamente como personalmente hicimos lo que trabajamos en pretemporada», añadió. Lucho aseguró que el equipo «compitió» y que sólo piensa en el partido del viernes.

Así ha quedado la plantilla

Jugador Demarcación Procedencia

Lucho García Portero Algeciras

Iván Martínez Portero Unionistas

Jhafets Portero Continúa

Dani Perejón Lateral derecho Recreativo

Marc Jurado Lateral derecho Espanyol

Fran Vélez Defensa central Aris de Salónica

Imanol Baz Defensa central Unionistas

Rubén Serrano Defensa central Recreativo

Marco Carrascal Defensa central Real Racing Club

Nacho Martínez Lateral izquierdo Continúa

Nil Jiménez Lateral izquierdo Nàstic

Edgar Mediocentro Levante

Pablo Larrea Mediocentro Algeciras

Álex Fidalgo Mediocentro Ourense

Chuca Mediocentro ofensivo Unionistas

Pablo de Blasis Mediocentro ofensivo Gimnasia

Luismi Redondo Mediocentro ofensivo Andorra

Nacho Sánchez Extremo izquierdo Racing de Ferrol

Ander Martín Extremo derecho Burgos

Carlos Calderón Extremo derecho Cultural Leonesa

Diego Gómez Extremo derecho Deportivo

Kevin Sánchez Delantero centro Deportivo

Chiki Delantero centro Racing de Ferrol

Ortuño Delantero centro Continúa