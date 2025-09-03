Deportiva Minera y Molinense ya tienen rivales en la Copa Federación

La Real Federación Española de Fútbol ha celebrado este miércoles el sorteo de la fase nacional de la Copa Federación. En esta fase, 32 equipos de todo el país competirán por un objetivo doble: levantar el trofeo y, sobre todo, conseguir una de las plazas que dan acceso a la próxima edición de la Copa del Rey.

En el sorteo estaban dos bolas de los equipos de la Región de Murcia. Por un lado, el Unión Molinense, que se ganó en el verde el año pasado su presencia en esta fase nacional y, por otro, la Deportiva Minera, que se lo ganó la semana pasada al vencer en la fase autonómica de la competición.

El sistema de competición divide a los conjuntos participantes en cuatro cuadros de ocho equipos cada uno, agrupados bajo criterios de proximidad geográfica con el fin de reducir desplazamientos y facilitar la organización. De esta manera, cada cuadro queda conformado como un minicampeonato independiente en el que los clubes se medirán en eliminatorias a partido único.

Tanto Unión Molinense como Deportiva Minera estaban encuadrados en el bombo D; por lo tanto, fueron los últimos en conocer los rivales entre los siguientes equipos: Xerez CD, Bollullos, Orihuela, Ceuta 6 de Junio, UD Melilla y Huétor Tajar.

Esos cuatro campeones, además de acceder a las semifinales de la Copa Federación, obtendrán también el ansiado pase a la Copa del Rey. Este es un premio especialmente valorado por clubes modestos y de categorías no profesionales, ya que les brinda la oportunidad de medirse a equipos de mayor entidad en el torneo del KO.

Un detalle relevante de esta fase es que los partidos se disputan en el campo del equipo cuyo nombre aparezca primero en la extracción de las bolas. Esto supone un incentivo añadido para las entidades más humildes, que podrán recibir en su feudo a rivales de extensa tradición y con mayor presupuesto. En ese aspecto, los equipos de la Región han tenido suerte.

El cuadro molinense jugará en casa la primera ronda ante el Xerez CD. Por su parte, el conjunto de Llano del Beal también empezará como local la competición ante el UD Melilla. Si ambos superan las dos primeras rondas, se verían en la eliminatoria definitiva para otorgar una plaza en la Copa del Rey. La eliminatoria de dieciseisavos de final de disputará el miércoles 10 de septiembre.

La Deportiva Minera lo hizo el curso pasado y con ese ánimo se apuntó a la fase autonómica para intentar de nuevo vivir las noches mágicas ante el Alavés y el Real Madrid