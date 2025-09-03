Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muay Thai

La cartagenera Emma Hernández logra un bronce en el Mundial de Muay Thai

Emma Hernández

Emma Hernández / L.O.

Gaspar Zamora

La cartagenera Emma Hernández se colgó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Muay Thai celebrado en Tailandia. Emma acudió a la cita con el equipo nacional, y fue la sorpresa del evento. Después de una serie de combates, en los que demostró que tiene un prometedor futuro en las 16 cuerdas, logró un meritorio tercer puesto. La cartagenera es campeona de España amateur FEMT y tercera del Mundo WMF y entrena con su equipo, el Beauty Muay Thai en el gimnasio Central Training Gym.

