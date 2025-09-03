El Caesa Cartagena cierra la plantilla con Vitor Faverani, ex del UCAM

El Caesa FC Cartagena ha cerrado su plantilla para la temporada 2025-2026 en Primera FEB. Y lo ha hecho con un jugador con pasado en la NBA y en la ACB, donde militó, entre otros equipos, en el UCAM Murcia. El pívot brasileño Vitor Faverani ha sido el elegido para completar un juego interior que necesitaba un ‘cinco’ para poder competir con garantías en la categoría.

Faverani, que se marchó del UCAM Murcia en la temporada 2017-2018 por una grave lesión de rodilla, volvió a competir en la 2021-2022 en su país con el Flamengo, para los dos últimos cursos jugar con Sao Paulo FC. La pasada campaña disputó 26 partidos con una media de 13,6 puntos y 7,5 rebotes en más de 23 minutos por partido en pista, datos que dejan claro que los problemas de rodilla que le obligaron a dejar el baloncesto varios años están superados.

Ahora regresa a España y lo hace a la Región, donde dejó muchas relaciones de amistad, con el Caesa Cartagena. En el UCAM estuvo tres cursos, el primero de ellos en la temporada 2009-2010 en ACB, y el segundo, en LEB Oro, ahora Primera FEB, consiguiendo un ascenso y siendo el MVP de la competición y que le valió para marcharse al Valencia Basket. Tras dos cursos en el conjunto valenciano fue traspasado a los Boston Celtics, de la NBA, con los que jugó 37 partidos, para regresar a Murcia en la 2015-2016. De nuevo volvió a brillar en el club murciano, que lo traspasó a mitad de la 2016-2017 al Barça, momento en el que se agravaron los problemas físicos que le obligaron a centrarse en una recuperación que ha sido satisfactoria.

A sus 37 años de edad, este pívot de 2,11 metros de estatura que destaca por sus buenos movimientos en la zona y capacidad de intimidación, regresa al baloncesto español para contribuir a que el Caesa Cartagena logre su objetivo, que es la salvación pese a haberse quedado la pasada campaña muy cerca de acceder a la Final Four por el ascenso.

Así queda la plantilla

Con la incorporación de Faverani, el conjunto cartagenero ha completado una plantilla que está compuesta por Sebastian Thomas (Rhode Island NCAA), Alberto Martín, Sediq Garuba, Spencer Svejcar (BK KVIS Pardubice), Teemu Suokas (Kataja Basket), Isaiah Rivera (DePaul NCAA), Álex Harguindev (Ponferrada), Vitor Faverani (Sao Paulo), Marc Martí (Oviedo), Adriá Doménech, Amari Kelly (Brampton) y Robinson Idehen (Godella).