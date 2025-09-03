Asier Goiria: "En este mercado, el Real Murcia ha mejorado en todas las líneas"

Hace un año Asier Goiria cerró su primer mercado veraniego en el Real Murcia con un solo lateral izquierdo. No consiguió el director deportivo grana hacer ‘doblete’ en una posición en la que solo estaba Kadete. «No íbamos a fichar por fichar», decía el 4 de septiembre de 2024, defendiendo que en la plantilla había alternativas: «Tenemos dos laterales derechos que han jugado de izquierdos y tanto Antxón Jaso como Andrés López también pueden actuar en esa posición».

Fue el propio avance de las jornadas el que desmintió a Asier Goiria. A los dos meses de liga ya se hablaba de la necesidad de ir al mercado invernal a por un lateral izquierdo y el 15 de enero aterrizaba Ian Forns para reforzar un puesto en el que ni Antxón Jaso, ni Mier ni Andrés López habían servido de parche, un Andrés López que, por cierto, se quedaba sin sitio y se marchaba cedido al Yeclano.

Justo un año después, Asier Goiria tuvo que explicar ayer en rueda de prensa por qué ha decidido cerrar el mercado de fichajes 25-26 con solo un lateral izquierdo. Y el vasco, olvidándose de lo ocurrido solo unos meses antes, repitió las mismas palabras que en septiembre de 2024. En esta ocasión sustituyó el «no vamos a fichar por fichar» por «a veces queremos encontrar fuera lo que tenemos en casa», pero se agarró a la polivalencia de algunos jugadores, llamando la atención que volviera a hablar de Andrés López como una opción al lateral izquierdo cuando hace solo seis meses le mandaron a Yecla para hacer hueco a Ian Forns. Y no solo recurrió al central murciano, que ha vuelto a sobrevivir en una pretemporada en la que «nos ha convencido a todos», también habló de la opción de Sekou y de la cantera, porque «la gente de abajo empuja» y hay que dejarles hueco «para que tenga sus oportunidades».

No ha firmado Goiria a un segundo lateral izquierdo y tampoco ha tocado nada del centro de la defensa. Sin embargo, el director deportivo del Real Murcia, que si por algo se caracteriza es por su positividad, decía ayer que «se ha mejorado en todas las líneas», mostrándose muy contento por cómo ha quedado la plantilla que buscará el deseado salto al fútbol profesional.

El Goiria siempre positivo, el mismo que hace un año se ponía un 7,5 de nota en el mercado veraniego, destacó que se ha conseguido atar «a nuestras primeras espadas», refiriéndose a futbolistas de nivel como Moyita, Álvaro Bustos, Ekain y el deseado Flakus.

«Rendiemiento inmediato»

Sobre la insistencia por el delantero, cuya incorporación se confirmaba este mismo domingo, el responsable técnico de los granas explicaba que peleó hasta el último momento porque «para nuestro proyecto era importante que el ‘9’ no fuera una apuesta». «Queríamos algo seguro, que nos diera rendimiento inmediato, que sabes que va a funcionar», y en ese perfil solo encajaba un Flakus que ya vistió la elástica grana en la segunda vuelta del curso pasado, logrando siete goles. Hasta 500.000 euros ha pagado el club murcianista para hacer realidad la vuelta del esloveno, y para Goiria «el esfuerzo era necesario».

Con Flakus ponía el Real Murcia la guinda a la plantilla, una plantilla «que reúne todos los condicionantes para ir al lugar que nos merecemos», continuaba el director deportivo, refiriéndose al objetivo del ascenso a Segunda.

David Flakus, del Real Murcia, durante el último partido disputado en casa ante el Antequera. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Han sido la mayoría de fichajes para el ataque y sobre eso también habló Goiria. Satisfecho el director deportivo por «mantener el bloque», considera el vasco que era en la zona ofensiva donde queríamos «perfiles más específicos», y es que «atrás estábamos contentos con lo que teníamos». De todas maneras dejó claro que «hemos mejorado en todas las líneas».

Confianza total

Donde no hubo noticia positiva fue este lunes en Marbella, donde los granas comenzaron con derrota y no dejando las mejores sensaciones. La derrota no fue el resultado que se esperaba en los despachos de Nueva Condomina, pero Goiria, aunque entiende la inmediatez y las exigencias de la afición murcianista, dejó claro que confía «al mil por mil en el cuerpo técnico y en la plantilla», reiterando que está contento por el desarrollo del mercado de fichajes y por lo visto en la pretemporada. «Estoy seguro de que todo va a ir bien», comentaba durante la presentación de Sekou y Diego Piñeiro, dos de las incorporaciones granas.

Inicio liguero con bajas

Además Goiria recordó que «ahora mismo tenemos jugadores importantes que son baja», lo que obligó a Etxeberria a meter en la convocatoria a jugadores de las bases como Seyram, la sorpresa en el once titular, y Sarabia, quien no tuvo minutos. Volviendo a referirse a la cantera, el director deportivo avisaba de que una vez que la gente lesionada se vaya recuperando, será más complicado que los futbolistas del filial tengan protagonismo en las convocatorias.