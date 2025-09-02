El videoarbitraje llega a la liga de Primera División de fútbol sala

ElPozo Murcia ha empezado la semana de competición preparando el partido inaugural ante el Córdoba. Pero antes ha recibido la visita del colegiado internacional murciano Alejandro Martínez Flores, quien forma parte del Comité Técnico de Árbitros, para explicar a los jugadores del conjunto murciano las nuevas normas para este curso 2025-2026.

El CTA ha decidido establecer para esta temporada una serie de nuevas normas para arbitrar de una manera mucho más acorde con el reglamento FIFA, como la implantación del sistema VIR en todos los pabellones, para que esté presente en todos y cada uno de los encuentros de la jornada.

«El reglamento nos dice que tan solo se pitan las manos de libre directo, las cuales son cuando el brazo está extendido, haciendo el cuerpo más grande. En el momento que un árbitro detecte esa situación de mano separada del cuerpo, lo sancionará con tiro libre directo», comentó Martínez Flores sobre una de las novedades que se incorporan.

«Aquellas manos que el año pasado y el anterior, aquí en nuestro país, eran de tiro libre indirecto, eran las manos pegadas al cuerpo. Las manos accidentales o las de apoyo en el suelo, que no hacían el cuerpo más grande, ya no se van a sancionar, a excepción de una. Cuando suceda un toque involuntario con la mano, y ese jugador consiga anotar en la portería contraria, ahí sí se sancionaría, anulando el gol y pitando un libre indirecto», añadió.

«Además, si esa mano evita un gol, se sancionará con un penalti. En caso de ser voluntaria, será tarjeta roja, y si es involuntaria, será cartulina amarilla. Evitando el gol fuera del área, ambas manos, voluntaria e involuntaria, se castigarán con la roja», explicó Martínez Flores.

Este año la Primera División española de fútbol sala será pionera en el sistema de videoarbitraje. El VIR estará implantado en cada uno de los pabellones de la máxima categoría nacional. «Somos el primer país en establecer el soporte de vídeo en todos sus campos de Primera División. Cada entrenador tendrá la posibilidad de pedir esta revisión una sola vez en cada periodo. Si el partido se marchase al tiempo de prolongación, volverían a tener otra oportunidad de solicitar la revisión de una jugada», explica un árbitro que ha sido elegido en varias ocasiones como el mejor del mundo.

«El sistema de revisión entrará en cinco aspectos claves. Una jugada de gol o no gol, en la que también se miraría si hay alguna otra infracción previa; una jugada de penalti o no penalti; una acción de tarjeta roja directa por una agresión; un error de identidad, donde el colegiado falla a la hora de sancionar a un jugador; o incluso un error de cronometraje», añadió.

Todos estos cambios que se han implantado se han hecho con el objetivo de ser muy parciales con el arbitraje en todos los encuentros. «Nosotros queremos repartir justicia. Lo más difícil que tiene uno en el arbitraje durante un partido es mantener el criterio durante los 40 minutos. Que si se comete y se señala una infracción en un campo, también se señale la misma en el otro. Intentar que ese criterio unificado se mantenga en todos los campos y en toda la jornada sería un exitazo y, ya si se mantiene toda la temporada, ni te cuento. El sistema de vídeo nos va a ayudar mucho, e intentaremos evitar cometer errores muy graves, concluyó Martínez Flores.