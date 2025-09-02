Seis equipos jugarán la Copa Federación femenina 2025

Del 20 de septiembre al 11 de octubre se disputará la tercera edición de la Copa Federación Femenina, torneo de pretemporada organizado por la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia que tuvo en 2023 su primera edición. Tanto la de 2023 como la de 2024 fueron ganadas por el Real Murcia Baloncesto.

Las granas no podrán revalidar su título ya que no disputarán la edición de 2025. Serán seis equipos los que la jueguen: UCAM Murcia CB, Baloncesto Femenino Cartagena, Ciudad Molina Basket, Hozono Global Jairis, CB Lumbreras y AD Infante, que serán los equipos en Primera Nacional Femenina el próximo curso.

El formato de competición será de dos grupos de tres equipos y se disputarán tres jornadas. Los dos campeones se enfrentarán el día 11 de octubre en sede aún por definir.