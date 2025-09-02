‘El Morao’ acogerá un partido homenaje a Santi Olmo ‘Fary’ el sábado 27 de septiembre

El Campo Municipal de Fútbol Antonio Martínez ‘El Morao’ será el escenario del partido homenaje a Santi Olmo ‘Fary’, que se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas. El evento reunirá a una selección de jugadores profesionales de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y a un equipo denominado ‘Amigos de Santi’, formado por futbolistas y ex futbolistas de los distintos clubes por los que el jugador y técnico caravaqueño pasó a lo largo de su trayectoria deportiva.

“Es una iniciativa con la que, además de recordar a nuestro querido amigo y brillante deportista Santi Olmo, contribuiremos a fomentar la inclusión en el deporte, abriéndolo más a los niños y niñas con discapacidad”, ha señalado el concejal de Deportes, Pepe Fernández Tudela, en una presentación en la que ha estado acompañado por Miguel Ángel Ferrer ‘Mista’, José Reales y Juanpe García.

Partido benéfico

Los beneficios íntegros recaudados a través de la venta de entradas se destinarán a colaborar con la financiación de la Escuela Deportiva Inclusiva, dirigida a menores con discapacidad y necesidades especiales de apoyo educativo.

El caravaqueño Santi Olmo, recordado por su calidad humana y profesional, tuvo una destacada trayectoria como jugador y técnico en destacados clubes a nivel nacional

Las entradas tendrán un precio único de cinco euros y estarán disponibles a partir del próximo lunes, 8 de septiembre, en los siguientes puntos de venta: Green Sport Caravaca (Centro Deportivo), Deportes Vima y Kilimanjar Coffee&Brunch. Además, se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar con la causa, a través del número de cuenta: ES96 2100 2454 9602 0008 3519.

Santi Olmo, conocido como ‘Fary’ durante su etapa como jugador, inició su carrera en el Caravaca CFy pasó por las categorías de base de clubes de primer nivel como el Atlético de Madrid, Elche CF y Ciudad de Murcia. Posteriormente, desarrolló una destacada labor en las secretarías técnicas de equipos como el Granada CF, Cádiz CF, CD Tenerife y Real Zaragoza. Tras su fallecimiento en 2024, Santi Olmo dejó una profunda huella tanto en el ámbito deportivo como en el personal, siendo recordado por su calidad humana y profesional. Es considerado uno de los jugadores más sobresalientes nacidos en Caravaca, y su legado sigue vivo en todos aquellos que compartieron con él camino dentro y fuera del terreno de juego.