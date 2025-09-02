José Luis Faura ‘salva’ el honor en la Vuelta de un Burgos mermado por un virus

La Vuelta a España 2025 está siendo complicada para el Burgos BH, el equipo con el que participa el único murciano del pelotón, el pleguero José Luis Faura. Hace unos días, un virus provocó el abandono de varios corredores, como Eric Fagúndez, Carlos García Pierna y Daniel Cavia. Además, otros corredores también se han visto afectados.

Y en medio de esta situación, el murciano, que debuta en la carrera cumpliendo así un sueño que tenía desde niño, está ‘salvando’ el honor de la escuadra con un papel protagonista. De hecho, el pasado sábado, en la jornada entre Morón y Zaragoza, la octava de la carrera, atacó desde el primer kilómetro junto a otros dos corredores. Después de alcanzar una máxima renta de unos cuatro minutos, a solo 20 kilómetros del final, los tres aventureros fueron cazados.

El proceso vírico que ha afectado a la gran mayoría de componentes del equipo ha obligado a los técnicos a tomar medidas. «Estamos en habitaciones individuales con separación, usando gel hidroalcohólico en todo momento y, sobre todo, minimizando el máximo posible el contacto», explicó Faura, quien admitió en declaraciones a ciclismoaldia que «el ambiente no es positivo, con todo el mundo malo, casi ambiente de cuarentena, de miedo a enfermar».

Asimismo, la carrera tuvo ayer su primer día de descanso en Pamplona, para afrontar hoy una jornada en el Parque Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, con final en un alto de primera categoría. El noruego Torstein Traeen, del Bahrain, es el líder de la general con solo 37 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, el máximo favorito a lograr la victoria.