Diego Gómez y Ander Martín cierran la plantilla del FC Cartagena

Se hizo de rogar y tuvo que ser el último día, pero el FC Cartagena ya tiene su plantilla cerrada. Lo hizo en un último día de un mercado de fichajes trepidante. El cuadro portuario, que parecía que solo iba a firmar un extremo, tiró la casa por la ventana con el anuncio de dos refuerzos en las últimas horas de mercado.

Ander Martín, en su etapa en el Burgos. | BURGOS CF

Se trata de Ander Martín y Diego Gómez. El caso del primero es un fichaje que lo fue madurando la dirección deportiva en los últimos días hasta que lo pudo cerrar en el último momento. El caso de Diego Gómez fue más fugaz, ya que el atacante parecía tenerlo todo hecho y apalabrado por la Ponferradina, pero el Cartagena se adelantó con una propuesta irrechazable y se lleva a un jugador que apuesta a ser diferencial Primera Federación.

Diego Gómez pertenece al Deportivo de La Coruña y es un futbolista zurdo, pero su posición ideal es la del extremo diestro, por lo que le gusta ir hacia dentro cuando tiene el balón. Llega para complementar a un Carlos Calderón que es más un jugador de banda clásico que juega a pierna natural.

Las informaciones que salieron desde tierras gallegas y bercianas es que el futbolista había dado el ‘sí’ a la Ponferradina y estaba todo apalabrado para que formara parte del antiguo club de Javi Rey, el entrenador del Cartagena. En el último instante, Fernando Soriano, director deportivo de la entidad deportivista, lo paró todo cuando ya estaban los papeles preparados para ser firmados. La entrada del Cartagena en la operación cambió la idea de la entidad gallega, que vio con mejores ojos el acuerdo con el equipo albinegro.

Diego Gómez debe aportar un fútbol diferente y elevar el nivel medio de la plantilla. La esperanza del club albinegro es que con él se dé un salto de nivel. Además, es un futbolista que se caracteriza por ser trabajador sin balón y con clase cuando tiene el esférico en su poder. Un refuerzo ilusionante.

El refuerzo del cuadro portuario es un jugador muy joven y esta será su primera aventura fuera de Galicia. El extremo de 21 años llega al Cartagena tras haber estado cedido el pasado curso en el Arenteiro, por lo que ya conoce la Primera Federación. En su último equipo jugó 20 encuentros en solo seis meses, para volver al Deportivo y jugar 17 encuentros en Segunda División. Un jugador que, pese a su juventud, ya tiene una trayectoria interesante. Eso sí, no tiene mucho gol. Solo hizo dos tantos el curso pasado.

Formado en la cantera deportivista, llegó al club blanquiazul en la temporada 2019-2020 cuando era cadete, y fue cumpliendo con su formación, estando tres años más en juveniles hasta dar el salto al Fabril, filial del Deportivo.

Las buenas relaciones entre el Deportivo de La Coruña y el Cartagena han sido claves para que se realice esta operación relámpago. Ambos equipos quedaron muy contentos con el acuerdo llegado para que Kevin Sánchez firmara en la entidad portuaria y desde la ciudad gallega ven al club albinegro como un buen destino para que sus promesas sigan creciendo de cara al futuro.

Ahora comparten equipo y también posición, porque Kevin ya ha demostrado que puede acoplarse al puesto de extremo derecho. Ese lugar que también peleará Carlos Calderón.

Diego Gómez / La Opinión de A Coruña

Asimismo, la incorporación de Ander Martín, extremo derecho de 24 años, completa una posición que hasta el día de ayer tenía coja el cuadro cartagenero con solo Carlos Calderón, y ahora tiene tres futbolistas junto a Diego Gómez.

Ander Martín es un futbolista eléctrico que salió de la cantera de la Real Sociedad. El pasado curso defendió los colores del Mirandés, cedido por el Burgos, y no tuvo un papel relevante en una campaña histórica. Con el cuadro rojinegro disputó un total de 27 partidos, pero fue un habitual suplente. El curso anterior con el Burgos llegó a jugar 39 encuentros, de los cuales 15 partiendo en el once titular.

El extremo vasco llega al Cartagena libre, tras rescindir con el Burgos, y firma por dos temporadas con el cuadro albinegro.

No ha sido fácil para la dirección deportiva encontrar los jugadores que le pusieran la guinda a una plantilla relativamente corta en número, pero con muchos jugadores versátiles, lo que hace que tenga diferentes opciones el técnico, Javi Rey. Ahora, con tres jugadores ahí, no tendrá que imaginar mucho el preparador gallego.