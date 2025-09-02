El Desafío Murcia Río, una carrera de obstáculos en el corazón de la ciudad

Las carreras de obstáculos están proliferando en la Región, siendo la más popular la que anualmente se disputa en San Pedro del Pinatar. Son desafíos tanto para corredores como para deportistas de otras modalidades. Y la ciudad de Murcia, con motivo de la Feria de Septiembre, incorpora este año una bajo la organización de DemoniosGT, club que lleva a cabo anualmente la Siyasa, que está considerada como la mejor carrera regional, y la Federación Murciana de Atletismo.

El próximo sábado, con salidas por tandas desde las diez de la mañana desde el paseo del Malecón y hasta la FICA, unos cuatrocientos participantes pese a que las inscripciones se abrieron hace menos de un mes, se lanzarán a realizar un recorrido de cinco kilómetros donde tendrá que sortear veinte obstáculos. Los que lo hagan en el menor tiempo serán los ganadores. Las inscripciones siguen abiertas para una prueba que ha tenido una gran aceptación donde todos recibirán una camiseta conmemorativa, una medalla de finisher y podrán disfrutar de un aperitivo.

Cartel del Desafío Murcia Río / L.O.

La organización ha establecido un premio al colectivo más numeroso así como otros a nivel individual. La entrega de dorsales se realizará en el Gimnasio Enjoy, junto al colegio Carmelitas, el jueves de seis de la tarde a nueve de la noche, y el viernes de seis a ocho también de la tarde.

La prueba nace con motivo también de la celebración del 1.200 aniversario de la ciudad de Murcia y lo hace con el objetivo de convertirse en una cita clásica dentro de la Feria de Septiembre.