Oficial: La Unión Atlético, en Totana hasta nuevo aviso

La Unión Atlético hará su debut en casa ante el Xerez Deportivo en Totana. Tras un mes de dudas, desde que el pasado 6 de agosto se fuera al traste su intención de marcharse a Málaga, el club que preside Julian Luna ya tiene escenario confirmado para su estreno como local en la temporada 2025-26 de Segunda Federación. El club recibirá al Xerez Deportivo FC el próximo domingo 14 de septiembre, a las 11:30 horas, en el Estadio Juan Cayuela, dentro de la jornada 2 del campeonato. Así lo ha anunciado oficialmente el máximo organismo del fútbol español.

Las conversaciones se iniciaron un par de días después, de la mano de la FFRM, entre el club que dirige Daniel Pastor y el ayuntamiento de la localidad. El lunes 11 de agosto tuvieron la primera reunión y tras varios encuentros llegaron a un acuerdo beneficioso para todas las partes.

José Miguel Campos, dirigiendo un entrenamiento en Málaga. | X UNIÓN MALACITANO / X UNIÓN MALACITANO

La nota oficial de la RFEF pone fin a semanas de incertidumbre sobre dónde disputaría el equipo sus encuentros como local, después de solicitar el traslado de sede a Málaga y que no fuera aceptado.

Aunque el proyecto ya mira hacia la ciudad malagueña, el conjunto seguirá ligado a la Región de Murcia de manera indefinida, al menos hasta que se resuelva el recurso presentado. No es el deseo de sus dirigentes, pero han tenido que adaptarse a las circustancias.

El Estadio Juan Cayuela, con capacidad para unas 2.500 personas, ha sido el escenario elegido para abrir la temporada en casa por el cuadro unionense (sí, aunque no tienen intención de volver a la ciudad minera y se sienten malagueños, el club es de la Región de Murcia). El buen estado de su césped, la ubicación para un viaje más cómodo desde Málaga y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad han sido claves para que el club tomara la decisión de jugar de momento ahí.