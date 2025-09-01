Fútbol Sala
LBTL Alcantarilla conquista la Copa Presidente ante el STV Roldán
El conjunto alcantarillero se impone en una final que controla gracias a su acierto a portería
L. O.
LBTL Alcantarilla se proclamó campeón de una nueva edición de la Copa Presidente de fútbol sala femenino tras imponerse por 1-4 al STV Roldán en la final disputada en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán. El partido comenzó con un gol tempranero de Toñi que adelantó al conjunto alcantarillero. En la segunda mitad, Lydia amplió la ventaja (0-2), aunque Eva recortó distancias para el STV Roldán apenas un minuto después (1-2). Sin embargo, Miriam volvió a poner tierra de por medio con el 1-3 y, cuando el duelo agonizaba, Lydia firmó su segundo gol para sellar el definitivo 1-4.
La final, que reeditó el duelo vivido el pasado año entre ambos equipos, volvió a ofrecer un alto nivel competitivo y mantener la emoción hasta el tramo final en este tramo de la preparación veraniega.
- Encuentran los cadáveres de los dos amigos de Mazarrón y detienen al sospechoso de matarlos
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Abortada la ‘quedada’ en la isla del Ciervo
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- Así fue como Murcia se convirtió en un lugar especial para el ministro Óscar Puente
- La hipersalinidad vuelve al Mar Menor y protege la recuperación de la nacra
- Alexandra López, profesora de España (Murcia) en EEUU: «Me compré un piso con mi primer sueldo»