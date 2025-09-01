LBTL Alcantarilla conquista la Copa Presidente ante el STV Roldán

LBTL Alcantarilla se proclamó campeón de una nueva edición de la Copa Presidente de fútbol sala femenino tras imponerse por 1-4 al STV Roldán en la final disputada en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán. El partido comenzó con un gol tempranero de Toñi que adelantó al conjunto alcantarillero. En la segunda mitad, Lydia amplió la ventaja (0-2), aunque Eva recortó distancias para el STV Roldán apenas un minuto después (1-2). Sin embargo, Miriam volvió a poner tierra de por medio con el 1-3 y, cuando el duelo agonizaba, Lydia firmó su segundo gol para sellar el definitivo 1-4.

La final, que reeditó el duelo vivido el pasado año entre ambos equipos, volvió a ofrecer un alto nivel competitivo y mantener la emoción hasta el tramo final en este tramo de la preparación veraniega.