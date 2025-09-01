ElPozo golea al Leganés para continuar con su puesta a punto

ElPozo Murcia firmó un fantástico fin de semana de pretemporada al hacerse con la tercera edición del trofeo Ciudad de Getafe. El conjunto de Josan González, después de eliminar el pasado sábado al Peñíscola, con un resultado contundente (6-2) ante un rival de su categoría, no falló ante un CD Leganés FS que venía de sorpender al Inter Movistar. Con otro autoritario 7-1 en el marcador, ElPozo Murcia se impuso en la final por el trofeo y demostró su buen momento en la preparación. Sobre todo cara a portería, con 15 goles en dos partidos, y tan solo tres recibidos. El brasileño Ligeiro, con un hattrick en el primer encuentro y dos tantos ante el Leganés, equipo que compite en la Segunda División, fue elegido como el mejor jugador del fin de semana. También anotaron en la final Bebe, Gadeia Marcel y Ricardo Mayor.