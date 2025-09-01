Diego Gómez, la guinda al proyecto del Cartagena

Se ha hecho de rogar y ha tenido que ser el último día, pero el Cartagena ya tiene a su segundo extremo diestro. Se trata de Diego Gómez. Un refuerzo que ha sorprendido, porque el atacante parecía tenerlo todo hecho y apalabrado por la Ponferradina, pero el Cartagena se adelantó con una propuesta irrechazable, sobre todo en el aspecto económico, y se lleva a un jugador que apuesta a ser diferencial en Primera Federación.

No ha sido fácil para la dirección deportiva encontrar el futbolista que le pusiera la guinda a una plantilla relativamente corta en número, pero con muchos jugadores versátiles, que hace que tenga diferentes opciones el técnico Javi Rey.

Diego Gómez pertenece al Deportivo de La Coruña y es un futbolista zurdo, pero su posición ideal es la del extremo diestro, por lo que le gusta ir hacia dentro. Llega para complementar a un Carlos Calderón que es más un jugador de banda clásico que juega a pierna natural.

Diego Gómez / La Opinión de A Coruña

Las informaciones que salen desde tierras gallegas y bercianas es que el futbolista había dado el ‘sí’ a la Ponferradina y estaba todo apalabrado para que formara parte del antiguo club de Javi Rey, el entrenador del Cartagena, pero que en el último instante Fernando Soriano, director deportivo de la entidad deportivista, lo paró todo cuando ya estaban los papeles preparados para ser firmados. La entrada del Cartagena en la operación cambió la idea de la entidad gallega, que vio con mejores ojos el acuerdo con el equipo albinegro.

Diego Gómez debe aportar un fútbol diferente y elevar el nivel medio de la plantilla. La esperanza del club albinegro es que con él se dé un salto de nivel. Además, es un futbolista que se caracteriza por ser trabajador sin balón y con clase cuando tiene el esférico en su poder. Un refuerzo ilusionante.

Compañero de Kevin Sánchez

Las buenas relaciones entre el Deportivo de La Coruña y el Cartagena han sido claves para que se realice esta operación relámpago. Ambos equipos quedaron muy contentos con el acuerdo llegado para que Kevin Sánchez firmara en la entidad portuaria y desde la ciudad gallega ven al club albinegro como un buen destino para que sus promesas sigan creciendo de cara al futuro.