Vela
El Club Náutico Los Nietos celebra la gala fin de temporada de la clase Snipe
Gaspar Zamora
El Club Náutico Los Nietos celebró la gala fin de temporada de la clase Snipe, en la que fueron primeros Javier y Ginés Valverde, con Pablo Meca y Lucas Rodríguez segundos, y terceros, Héctor Piqueras y Antonio Maestre. En la Vuelta a La Rondella, Esteban Abarca, Francisco Javier Avilés y Humberto Martínez fueron los primeros en Windsurfer. En Optimist Infantil, Lucía Montiel, Gonzalo Lozano y Carlos Caro fueron los mejores, y en sub-13 y sub-16, Martín Barrionuevo, Miguel Mesa, Pedro Nieto, José Luis García, Carlos Cortés y David Santamaría. En Ilca4 el podio fue para Ángel Peñalver, Pedro Ruiz y Claudia Conesa; en Ilca6 , Manuel García, Manuel García y Rosario Nieto; y en Snipe, Juanma-Mario Barrionuevo, Pablo Garcia-Lucas Rodríguez y Alberto Martínez-María Valverde. Gaspar Zamora.
