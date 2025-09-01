Carlos Alcaraz-Lehecka, cuartos de final del US Open: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz solo ha perdido este año seis partidos. Y uno de ellos fue ante el checo Jiri Lehecka, un tenista de 23 años de edad que está en el puesto 21 del ranking ATP y que gracias a los puntos sumados ya en el US Open, la semana próxima estará en el 15.

Lehecka será el rival del murciano este martes en los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada. Solo se han enfrentado en tres ocasiones, dos de ellas esta temporada, y en una salió triunfador el checo. Fue en los cuartos de final del torneo de Doha, que se disputó en pista rápida, la misma superficie en la que se celebra el torneo de Nueva York. Las otras dos fueron en hierba, ambas en Queen’s, la primera en 2023 y la segunda y último el pasado mes de junio en la final de un torneo que ganó el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz, con el trofeo conquistado en Queen's / Andy Rain/Efe

El año de Lehecka

Lehecka inició el año con un triunfo en el ATP 250 de Brisbane, donde se dio una curiosidad: sus rivales tanto en semifinales como en la final se retiraron del partido antes de tiempo por lesión. Después, en el Abierto de Australia, llegó hasta octavos de final, donde fue derrotado por Novak Djokovic. En Doha alcanzó las semifinales tras dar la sorpresa en cuartos ante Alcaraz, mientras que en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami cayó en su primer encuentro. En Montecarlo ganó a Korda pero perdió contra Musetti en dieciseisavos de final. No se entonó ni en Madrid ni en Roma, donde cayó en su estreno, mientras que en Roland Garros fue eliminado en tercera ronda por Jannik Sinner. Tras llegar hasta la final en Queen’s, en Wimbledon se despidió en segunda ronda ante el italiano Bellucci.

En la gira estadounidense perdió en octavos de final ante Taylor Fritz, y en Cincinnati también en la misma ronda frente a Ben Shelton.

Jiri Lehecka, en su partido de octavos de final / AP

Su trayectoria en el US Open

Lehecka debutó en Nueva York derrotando a Coric en primera ronda cediendo un set, mientras que en segunda se deshizo del argentino Etcheverry también en cuatro mangas. En la tercera eliminó a una de las sorpresas del torneo, el belga Raphael Collingnon, mientras que en octavos derrotó al francés Mannarino en un duro partido.

Dónde verlo y a qué hora

El partido entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka se disputará en el segundo turno de la jornada de este martes en la pista central. Dará comienzo tras el duelo femenino entre Jessica Pegula y Barbora Krejcikova. Por tanto, está previsto en torno a las siete de la tarde en España y se podrá ver a través de Movistar.