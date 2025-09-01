Demasiado Barça para un tímido Alhama ElPozo

El Barça goleó de manera incontestable al Alhama ElPozo. El resultado de 8-0 es el resumen perfecto del choque y refleja la distancia que existe en estos momentos entre ambos conjuntos.

Desde el primer minuto, las azulgranas salieron decididas a dejar claro que no hay margen para las dudas cuando se juega en su casa. A los seis minutos, Graham abrió el marcador tras una jugada coral que dejó descolocada a la zaga visitante. Y apenas cinco minutos más tarde, Aitana amplió la ventaja. El Alhama era un flan defensivamente y el Barça olió la sangre.

Pajor firmó el tercero antes del descanso. Jovi García, técnico del conjunto murciano, intentó frenar la hemorragia con dos cambios tempraneros: Carla por Toro en la primera mitad, y Gestera entrando tras el descanso. Pero el guion no cambió. Al contrario, empeoró.

Hat-trick de Pina

Nada más reanudarse el encuentro, Batlle hizo el cuarto. Luego llegó el doblete de Graham para el 5-0. El Alhama trataba de aguantar, pero el Barça tenía hambre y no se conformaba. Entonces entró Pina, y en apenas 28 minutos hizo un triplete (70’, 74’ y 98’) que cerró la goleada con una superioridad insultante.

El marcador no solo reflejó la distancia entre ambos equipos, sino también la falta de respuestas tácticas del Alhama. Apenas inquietaron la portería de Cata Coll y nunca lograron superar la primera línea de presión rival. Las líneas estaban partidas, y ni el esfuerzo individual ni los intentos aislados de Encarni o Astrid lograron generar peligro real. La frustración fue creciendo conforme avanzaban los minutos.

Más allá del resultado, la lectura positiva es clara: el rival más temido ya está tachado del calendario y no volverán a cruzarse con las culés hasta la segunda vuelta. El aprendizaje debe ser inmediato.

Ahora toca levantarse. El próximo domingo, nueva salida. Esta vez ante el Levante, un equipo fuerte, pero más terrenal. Si algo ha demostrado este partido es que el Alhama tiene mucho trabajo por delante, pero también mucho que ganar. Porque para crecer, primero hay que saber hasta dónde queda el techo.