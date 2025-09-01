Angy, la lanzadora que abre camino

La Región de Murcia, históricamente, ha tenido buenos velocistas, mediofondistas, marchadores y atletas de pruebas combinadas, pero muy pocos lanzadores. En chicas, la lorquina Úrsula Ruiz dominó durante varios años a nivel nacional el lanzamiento de peso, especialidad donde ha irrumpido también con fuerza André Müller. Pero el martillo estaba aún por explorar. Nadie se había atrevido hasta que hace muy poco tiempo irrumpió Ángeles Jiménez Velasco (Cartagena, 28 de abril de 2006), una chica de la diputación de Miranda que en el último Campeonato de España absoluta acabó quinta y se quedó a unos centímetros de superar la barrera de los 60 metros (lanzó 59,91 metros).

El martillo español cuenta ahora con una buena hornada de chicas. Y entre ellas se encuentra esta cartagenera, conocida por todos como Angy, que empezó a hacer atletismo en el colegio Santiago Apóstol de Miranda: «Me llevaban a las competiciones escolares y siempre ganaba. Pero un día hablaron con mi madre y me inicié en la escuela de atletismo. En una ocasión, porque lo probábamos todo, me vieron lanzar peso y me invitaron a probar el martillo. No tenía ni idea de lo que era esta especialidad», explica Jiménez. «En el UCAM Cartagena, hasta edad infantil, las chicas y los chicos hacen de todo, y si en alguna van destacando, te adentran en la competición. Como yo era el responsable del club de lanzamientos, me mandaron a mí a Angy porque veían que podía hacerlo bien», recuerda José García, un exjugador de baloncesto que hace muchos años comenzó a entrenar atletas y que también dirige a Müller. «Vimos que Angy, en poco tiempo, estaba evolucionando. Ganó su primera medalla en un campeonato escolar en 2021 en Cuenca. Después logró un bronce sub-18 en Jerez. Como empezó a destacar y a hacer mínimas para nacionales, en 2022 le propusimos entrar en el CAR de Los Narejos en el programa de pruebas combinadas que dirige Antonio Peñalver y donde yo estoy con los lanzadores. Hablé con los padres, les expliqué que podía compaginar los estudios y el deporte, y está becada en el CAR y por la UCAM, donde estudia Enfermería», afirma el técnico.

La temporada 2025 ha sido una montaña rusa para Angy. En el Nacional de lanzamientos de invierno fue subcampeona y pudo debutar con la selección española en un encuentro internacional. Pero después llegó la decepción del Nacional sub-20, donde acabó cuarta en Badajoz. «Yo sabía el estado de forma en el que iba y que estaba cerca de la mínima para el Campeonato de Europa, pero la presión me pesó. Había cuatro atletas para tres medallas y no me sentí competitiva por esa presión con la que nos cargamos muchas veces los atletas. Estaba un estado de forma increíble y no fui capaz ni de llegar a los 55 metros. Lo pasé mal porque estaba entrenando muy bien y compitiendo mal», recuerda sobre el mal momento que vivió justo en el inicio del verano. Pero en el Campeonato de España absoluto todo cambió: «Estuvimos trabajando la confianza y cuando llegué al Nacional absoluto me sentí muy bien. Iba a disfrutarlo, no tenía nada que ganar ni que perder, no me podía reprochar nada y fui a disfrutar». Y lo consiguió porque estableció su mejor marca personal y se quedó cerca del podio: «Desde el calentamiento me notaba muy bien, y cuando vi los tres primeros lanzamientos, que fueron de 55, 56 y 57 metros, ya noté cómo se podía desarrollar la competición. Cuando entré en la mejora tenía la sensación de que estaba entrenando, no competiendo, y lancé 59,91 metros. No me lo creía en ese momento, pero se vio reflejado el trabajo realizado durante el año. Por temas psicológicos, hasta ese momento no había salido y por medio metro me quedé sin ir al Europeo sub-20 de Finlandia, pero he terminado la temporada con buen sabor de boca», explica.

«Esperaba que tirara esa marca, pero meterse tan arriba fue una sorpresa», comenta José García, quien augura un futuro halagüeño a su pupila por «la capacidad de trabajo y la responsabilidad que tiene es máxima. Hay pocas que hoy en día que trabajen como ella. Sobre todo las chicas priorizan los estudios, pero Angy se organiza muy bien y lleva los entrenamientos a rajatabla», destaca el técnico quien también puntualiza que ahora, con el salto a categoría sub-23, «lo primero es clasificarse para los nacionales y estar en la mejor posición posible. También un objetivo es hacer alguna prueba internacional, pero debemos tener en cuenta que ahora hay una buena generación de lanzadoras en su edad, cuatro o cinco crías que lanzan por encima de los 60 metros».

La ambición de Angy es máxima: «Quedarme tan cerca de los 60 metros, que era algo que llevaba buscando todo el año, me hace querer más, pero tengo los pies en la tierra. La próxima será una temporada nueva y habrá que comprobar cómo responde el cuerpo, pero soy ambiciosa», comenta la cartagenera, quien prefiere no hacer muchos planes de futuro «porque el nivel del martillo es muy alto, y de aquí a unos años no sé cómo evolucionaré, si me estancaré o seguiré progresando. A día de hoy quiero vivir el presente, pero sí que es verdad que me gustaría llegar a la categoría absoluta. Mientras que pueda compaginar los estudios y el deporte, y siempre teniendo los pies en el suelo, lo haré», concluye.