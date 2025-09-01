Ander Martín cierra la plantilla del Cartagena

El Cartagena ya tiene su plantilla cerrada. Lo ha hecho en un último día de mercado de fichajes trepidante. El cuadro portuario, que parecía que solo iba a firmar un extremo, tiró la casa por la ventana con el anuncio de dos refuerzos en las últimas horas del mercado.

Se trata de Ander Martín, el último en ser anunciado, y Diego Gómez. El caso del primero es un fichaje que lo fue madurando la dirección deportiva en los últimos días, hasta que lo pudo cerrar el último del mercado. El caso de Diego Gómez fue más fugaz, ya que el atacante parecía tenerlo todo hecho y apalabrado por la Ponferradina, pero el Cartagena se adelantó con una propuesta irrechazable y se lleva a un jugador que apuesta a ser diferencial en Primera Federación.

Ander Martín / L.O.

La incorporación de Ander Martín, extremo derecho de 24 años, completa una posición que hasta el día de hoy tenía coja el cuadro cartagenero con solo Carlos Calderón, y ahora tiene tres futbolistas en ese lugar, junto a Diego Gómez.

No ha sido fácil para la dirección deportiva encontrar los que le pusieran la guinda a una plantilla relativamente corta en número, pero con muchos jugadores versátiles, lo que hace que tenga diferentes opciones el técnico Javi Rey. Ahora, con tres jugadores ahí, no tendrá que imaginar mucho el preparador gallego.

Ander Martín es un jugador eléctrico, que salió de la cantera de la Real Sociedad. El pasado curso defendió los colores del Mirandés, cedido por el Burgos, y no tuvo un papel relevante en una campaña histórica. Con el cuadro rojinegro disputó un total de 27 partidos, pero fue un habitual suplente. El curso anterior con el Burgos llegó a jugar 39 encuentros, de los cuales 15 partiendo en el once titular.

El extremo vasco llega al Cartagena libre, tras rescindir con el Burgos, y firma por dos temporadas con el cuadro albinegro.