Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza septiembre con una semana cargada de acontecimientos para los equipos y deportistas de la Región. Carlos Alcaraz buscará ganar el US Open y también recuperar el número 1 del mundo. Tres partidos para el Real Murcia, dos de ellos de competición liguera, y estreno del FC Cartagena ante su afición el próximo viernes en horario nocturno. Para Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia también se acaba la pretemporada y arranca la liga de Primera División. Y también el Gran Premio de Cataluña de motociclismo.
Lunes, 1 de septiembre
TENIS: US OPEN
Octavos de final (Movistar) 17:30
FÚTBOL: Primera RFEF, grupo II
Marbella-Real Murcia (Movistar)21:30
Martes, 2 de septiembre
BALONCESTO: Eurobasket
CICLISMO: Vuelta a España
Todos los días hasta el domingo.
TENIS: US OPEN
Cuartos de final (Movistar) 20:05
Miércoles, 2 de septiembre
TENIS: US OPEN
Cuartos de final (Movistar) 20:05
Jueves, 4 de septiembre
BALONCESTO: Eurobasket
Grecia - España (RTVE) 20:30
FÚTBOL: Clasificación Mundial, j. 1
Bulgaria - España (La 1) 20:45
Eslovaquia - Alemania 20:45
Países Bajos - Polonia 20:45
- Trofeo Enrique Roca
Real Murcia-Elche 21:00
Viernes, 5 de septiembre
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 1
Palma Futsal - Jimbee (LaLiga) 21:00
FÚTBOL: Primera RFEF, grupo II
FC Cartagena - Atlético B (Movistar) 21:30
TENIS: US OPEN
Semifinales (Movistar) 20:05
Sábado, 6 de septiembre
BALONCESTO: Eurobasket, octavos
Cruces y horarios por confirmar.
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 1
TENIS: US OPEN
Final femenina (Movistar) 20:05
MOTOCICLISMO: GP Cataluña
Carrera al sprint MotoGP (DAZN) 15:00
Domingo, 7 de septiembre
TENIS: US OPEN
Final masculina (Movistar) 20:05
FÚTBOL: Clasificación Mundial, j.2
Turquía - España (La 1) 20:45
Alemania - Irlanda del Norte 20:45
Bélgica - Kazajistán 20:45
-Primera RFEF, jornada 2
Murcia-Torremolinos (Movistar) 18:15
-Segunda RFEF, jornada 1
Melilla-UCAM Murcia (Football Club) 12:00
Águilas-Yeclano 19:00
Lorca Deportiva-Jaén 19:00
Xerez Deportivo-Minera 20:00
-Liga F, segunda jornada
Levante-Alhama ElPozo (DAZN) 16:00
MOTOCICLISMO: GP Cataluña
Moto3 (DAZN) 11:00
Moto2 (DAZN) 12:15
MotoGP (DAZN) 14:00
AUTOMOVILISMO: F1
GP Italia (DAZN) 15:00
BALONCESTO: Amistoso en Yecla
UCAM Murcia-Valencia Basket 13:00
