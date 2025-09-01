Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

FLUSHING MEADOWS (United States), 31/08/2025.- Carlos Alcaraz of Spain gestures after winning a point against Arthur Rinderknech of France during their men's singles round of 16 match of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 31 August 2025. (Tenis, Francia, España, Nueva York) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

FLUSHING MEADOWS (United States), 31/08/2025.- Carlos Alcaraz of Spain gestures after winning a point against Arthur Rinderknech of France during their men's singles round of 16 match of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 31 August 2025. (Tenis, Francia, España, Nueva York) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Dioni García

Comienza septiembre con una semana cargada de acontecimientos para los equipos y deportistas de la Región. Carlos Alcaraz buscará ganar el US Open y también recuperar el número 1 del mundo. Tres partidos para el Real Murcia, dos de ellos de competición liguera, y estreno del FC Cartagena ante su afición el próximo viernes en horario nocturno. Para Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia también se acaba la pretemporada y arranca la liga de Primera División. Y también el Gran Premio de Cataluña de motociclismo.

Lunes, 1 de septiembre

TENIS: US OPEN

Octavos de final (Movistar) 17:30

FÚTBOL: Primera RFEF, grupo II

Marbella-Real Murcia (Movistar)21:30

Flakus celebra el gol que significó la victoria ante el Algeciras y que aseguró el segundo puesto. | PEPE VALERO

Martes, 2 de septiembre

BALONCESTO: Eurobasket

Italia - España (RTVE) 20:30

CICLISMO: Vuelta a España

10ª etapa (Teledeporte) 14:45

Todos los días hasta el domingo.

TENIS: US OPEN

Cuartos de final (Movistar) 20:05

Carlos Alcaraz, durante un partido del US Open.

Miércoles, 2 de septiembre

TENIS: US OPEN

Cuartos de final (Movistar) 20:05

Jueves, 4 de septiembre

BALONCESTO: Eurobasket

Grecia - España (RTVE) 20:30

FÚTBOL: Clasificación Mundial, j. 1

Bulgaria - España (La 1) 20:45

Eslovaquia - Alemania 20:45

Países Bajos - Polonia 20:45

- Trofeo Enrique Roca

Real Murcia-Elche 21:00

Viernes, 5 de septiembre

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 1

Palma Futsal - Jimbee (LaLiga) 21:00

FÚTBOL: Primera RFEF, grupo II

FC Cartagena - Atlético B (Movistar) 21:30

Antequera - Cartagena

TENIS: US OPEN

Semifinales (Movistar) 20:05

Sábado, 6 de septiembre

BALONCESTO: Eurobasket, octavos

Cruces y horarios por confirmar.

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 1

ElPozo-Córdoba (LaLiga) 20:00

TENIS: US OPEN

Final femenina (Movistar) 20:05

MOTOCICLISMO: GP Cataluña

Carrera al sprint MotoGP (DAZN) 15:00

Máximo Quiles logra su segunda victoria como debutante, por 18 milésimas de segundo

Domingo, 7 de septiembre

TENIS: US OPEN

Final masculina (Movistar) 20:05

FÚTBOL: Clasificación Mundial, j.2

Turquía - España (La 1) 20:45

Alemania - Irlanda del Norte 20:45

Bélgica - Kazajistán 20:45

-Primera RFEF, jornada 2

Murcia-Torremolinos (Movistar) 18:15

-Segunda RFEF, jornada 1

Melilla-UCAM Murcia (Football Club) 12:00

Águilas-Yeclano 19:00

Lorca Deportiva-Jaén 19:00

Xerez Deportivo-Minera 20:00

-Liga F, segunda jornada

Levante-Alhama ElPozo (DAZN) 16:00

MOTOCICLISMO: GP Cataluña

Moto3 (DAZN) 11:00

Moto2 (DAZN) 12:15

MotoGP (DAZN) 14:00

AUTOMOVILISMO: F1

GP Italia (DAZN) 15:00

BALONCESTO: Amistoso en Yecla

UCAM Murcia-Valencia Basket 13:00

