Adri Rivera, nuevo refuerzo para el Lorca Deportiva

Adrián Heredia Pereira (Granada, 2006) se ha convertido en nuevo jugador del Lorca Deportiva al filo del cierre del mercado de fichajes. El mediapunta granadino, que también puede jugar como atacante por ambos perfiles, llega cedido por el Granada después de jugar la pasada campaña en su filial, en Segunda RFEF, 31 partidos, 17 de ellos como titular. Adri que es también internacional con España sub-16, sub-18 y sub-19, y ocupa la ficha sub-23 que quedaba en la plantilla blanquiazul para esta temporada.

Adri Heredia es el décimosexto fichaje del Lorca Deportiva 2025-2026 tras las incorporaciones del delantero lorquino Tomás Inglés, el centrocampista murciano Álvaro Martínez, el lateral izquierdo Morros, el portero Ernestas, el extremo izquierdo Juanma, el delantero centro Naranjo, el centrocampista Spinman, el lateral derecho Jaime Escobar, el extremo izquierdo lorquino Juan Hernández, el centrocampista Willy, los centrales Saturday y Fran Tafalla, el lateral Soler y el portero sub-23 Fran Árbol.

Asimismo, el club presentó ayer a cuatro refuerzos, los centrales que parten en la parrilla de salida como titulares, Fromsa y Saturday, el joven portero, último en llegar, Fran Árbol y el lateral derecho firmado in extremis Soler.

Salvo el portero sub-23, que llega cedido por el Granada, Fran Árbol, que tendrá que esperar su oportunidad, todo indica que los otros tres saldrán de inicio el próximo domingo ante el Real Jaen. Será el primer partido de liga, el debut del equipo lorquino en esta nueva Segunda RFEF y la salida de la Tercera RFEF, después de cuatro años tras una dura travesía por el desierto. El choque ante los jienenses dará comienzo el domingo a las siete de la tarde en el estadio Artés Carrasco.

El director general, Peki, comentó que "ningún jugador, salvo que él lo pida, va a salir. Contamos con todos y creo que tenemos una plantilla para luchar por los puestos de media tabla hacia arriba a pesar del nivel que ha cogido el grupo IV. Fromsa y Saturday son dos jugadores a los que nos ha costado mucho trabajo que estén aquí. Soler era un objetivo desde hace tiempo, pero pensamos que iba a renovar en el Avilés. Y Fran Árbol es un cancerbero internacional en todas las escalas inferiores de España".

El Lorca Deportiva también ha puesto las camisetas a la venta. El diseño de la primera y segunda equipación ha gustado mucho a los aficionados; no tanto el precio, 50 y 55 euros.

La noticia en el citado acto fue el anunció del mensaje que lucirán las equipaciones. El club lorquino ha querido hacer un guiño a la ciudad de una forma altruista según dijo el propio Peki. 'Visit Lorca' será el logotipo que se paseará por toda España esta temporada en las camisetas.