Baloncesto
El 3x3 Molina Basket rinde homenaje a Andrés Burgos con 92 equipos
La decimoquinta edición del popular torneo 3x3 cumplió sobradamente con las expectativas, y a pesar de adelantar su fecha a agosto para evitar coincidir con el festival BSide, reunió a 92 equipos de toda la Región de Murcia y provincias limítrofes. Por la mañana fue el turno para las categorías benjamín, alevín e infantil en la Ciudad Deportiva El Romeral, donde el homenaje a Andrés Burgos estuvo presente en todo momento. Más tarde, cadetes, juniors, seniors y veteranos progresivamente. Muchos destellos en la pista, con grandes jugadas tanto individuales como colectivas, para proclamar a los campeones.
