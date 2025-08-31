Los keniatas Esau Kipkorir y Mercy Nelima ganan la Carrera Nocturna Alcaldesa de Águilas

La fiesta del atletismo a final de agosto se volvió a celebrar en Águilas con la XLI Carrera Internacional Nocturna Alcaldesa de Águilas, que congregó a más de 600 participantes de todas las edades, encontrándose en la cita atletas desde los seis años hasta quienes superan los 70.

La prueba comenzó a media tarde con la salida de los más pequeños, los nacidos en 2018 y 2019, sucediéndose las salidas de las distintas carreras a lo largo de la jornada, creando en el centro de la ciudad costera un ambiente festivo, con el atletismo como protagonista. Unas carreras que se disputaron en un circuito urbano homologado en torno a la Plaza de España. Conforme se sucedían las salidas para las distintas categorías y avanzaba la jornada, salieron las categorías masculinas desde sub-18 hasta máster 35, con más de cien participantes. Ganó el sénior Francisco David García, del Puertas Lorca, con un tiempo de 15:50 para recorrer los 5.000 m de la carrera; segundo fue José Manuel Tejada, del C. A. Sur Este, primero en máster 35, con un tiempo de 16:12, disputando la plaza al sprint a Daniel Perán, del Diego Team, que entró tres segundos después.

PODIO ELITE MUJERES CARRERA INTERNACIONAL NOCTURNA ALCALDESA DE ÁGUILAS (4) / Jaime Zaragoza

La prueba femenina para estas categorías congregó a 70 participantes, desde sub-18 hasta máster 70, siendo la más rápida la sub-18 Marta Rodríguez, del C. A. Baza, que marcó un ritmo muy alto desde la salida, logrando un tiempo de 20:18; tras ella, la máster 45 Sabina Rico, del C. A. Nogalte - Hogar Puerto Lumbreras, quien llegó siete segundos después; quedando tercera la sénior Carolina García, del Puerto Torrevieja, con un tiempo de 20:47. El mejor murciano fue Iván Hernández, del C. A. Nogalte - Hogar Puerto Lumbreras, quien entró sexto con 32:09.

Se llegó al momento cumbre de la noche con la salida élite para hombres y mujeres, en una carrera en la que tenían que cubrir 10.000 m. Con 26 atletas participantes, el más rápido fue el keniata Esau Kipkorir, con un tiempo de 29:22, quien se distanció en 30 segundos del segundo clasificado, su compatriota Luka Kiprono. En tercera posición entró el castellonense David Palacios, del Bikila, con un tiempo de 31:27. En mujeres, la más rápida fue la keniata Mercy Nelima, con un tiempo de 34:49; tras ella, Katherine Tisalema, del Bikila, con un tiempo de 35:20; siendo tercera Andrea María Torres, del C. A. Albacete, quien necesitó 38:16 para cubrir los 10.000 m. Tras ella, la murciana María Martínez, del C. A. Murcia PDS Group, con un tiempo de 39:11.

CAMPEONES ELITE HOMBRES CARRERA INTERNACIONAL NOCTURNA ALCALDESA DE ÁGUILAS / Jaime Zaragoza

La entrega de trofeos la realizó la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, en su último actos público como primera edil del Ayuntamiento de Águilas, puesto que dejará su cargo el próximo viernes. Además, también estuvieron presentes Antonio Jesús Bermúdez, presidente de la FAMU, y el concejal de Deportes, Cristóbal Casado, quien será el próximo alcalde de Águilas.