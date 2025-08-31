Final feliz para el culebrón del Real Murcia con Flakus

El Real Murcia ha tenido la paciencia suficiente durante el mercado de fichajes para hacerse con el delantero que realmente quería. La 'guinda' para el nuevo proyecto que dirigirá Joseba Etxeberria en busca del ascenso a Segunda División no es una cara desconocida. Todo lo contrario, se trata de un David Flakus que la pasada temporada consiguió siete goles con la camiseta grana durante la segunda vuelta en Primera Federación y que ahora regresa para perseguir el mismo objetivo tras caer en la eliminatoria del play off de ascenso ante el Nástic de Tarragona el pasado curso.

En ese partido, el delantero esloveno acabó el encuentro desolado y dolido, que tras perderse el Europeo Sub-21 con su selección también se desvanecía su posibilidad de alcanzar la gloria con la entidad murcianista. Ahora, dos meses después y a un día para el cierre del mercado de fichajes, Flakus regresa al Real Murcia tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el CD Castellón.

Si hace unos meses el atacante llegó en calidad de cedido con una opción de compra en caso de ascenso, ahora recala en propiedad para el cuadro murcianista tras la operación realizada con el club albinegro que, según algunas fuentes durante esta semana, se ha llegado a barajar en torno a los 500.000 euros. Aunque no ha trascendido en ambos comunicados.

Se necesita una salida

El Real Murcia debuta este lunes a las 21.30 horas frente al Marbella en la jornada inaugural de Primera Federación. Partido en el que podría inscribir todavía a tiempo a Flakus, aunque parece algo precipitado al no haber realizado un solo entrenamiento bajo las órdenes del técnico vasco este verano. No obstante, para que todo encaje en la conformación de fichas, el Real Murcia debe dar una baja en las próximas horas para poder contar con una ficha sénior libre. Una de las opciones es que Matheus Cadorini, que sí que ha entrado en la convocatoria para el partido de este lunes, se marche cedido.

Y la otra vía es que el club grana alcance un acuerdo con el lateral Kike Cadete para que quede libre. Sin embargo, por tercera campaña consecutiva, el Real Murcia volvería a comenzar el nuevo curso con tan solo un lateral izquierdo en su plantel.

Movimiento que deberá realizar el Real Murcia antes de la medianoche de este lunes, cuando se cierre el mercado de fichajes.

Con el '23' en la espalda

Flakus volverá a lucir el dorsal 23 esta temporada, al igual que en la anterior con el conjunto grana. Así lo ha confirmado el propio club con su anuncio en las redes sociales de la llegada del esloveno para cubrir el puesto de 'nueve' por el que tanto tiempo ha estado esperando.