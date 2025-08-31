ElPozo se enfrenta al Leganés en el trofeo Ciudad de Getafe

ElPozo Murcia se enfrentará hoy al CD Leganés FS en la final de la tercera edición del Torneo Ciudad de Getafe (12.45 horas). El conjunto de Josan González se impuso en las semifinales ayer al Peñíscola (6-2) en un partido en el que todos los goles llegaron en la segunda mitad.

Rafa Santos consiguió que el equipo murciano lograse alcanzar el descanso con una ligera ventaja, gracias al 1-0 en el marcador, pero después llegaron unos segundos veinte minutos en los que ElPozo brilló al ritmo de Ligeiro. El jugador brasileño consiguió un espectacular hattrick, que se añadió a los goles conseguidos por Álex García y Rivera.

El CD Leganés FS será el rival hoy de ElPozo Murcia en su preparación veraniega en la disputa por el trofeo Ciudad de Getafe después de dar la campanada ante el Inter, al que superó por 1-3. El conjunto pepinero, que compite en la Segunda División, evitó un ‘Clásico’ en el torneo madrileño y tratará de sorprender también a un ElPozo Murcia que ha demostrado tener pegada durante su pretemporada.