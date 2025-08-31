La Deportiva Minera, campeón autonómico de la Copa Federación

La Deportiva Minera se ha clasificado para la fase nacional de Copa Federación y lo ha hecho con un partido muy serio. Ha vencido por 2-1 al Yeclano Deportivo y se ha ganado un billete para la fase nacional del torneo que es clasificatorio para la Copa del Rey.

El cuadro de Llano del Beal, al igual que su rival, se tomó muy en serio este torneo, porque anhela repetir la experiencia copera del curso pasado. Ahora mismo está a tres rondas de clasificarse para el torneo del KO y poder medirse a un Primera División.

Checa hizo rotaciones, pero mantuvo la base de jugadores claves en el once titular. Se quedaron en el banquillo Álex Macías y Roberto Alarcón, la banda izquierda que se presume titular en liga. Eso sí, sus sustitutos rindieron a un gran nivel: por un lado, Javi Vera, que partía desde el puesto de extremo izquierdo y se fue al centro para estar cerca de Damián Petcoff; y detrás, Paco Torres, que jugó de lateral izquierdo y resultó decisivo con el 2-0. El técnico andaluz tomó varias decisiones sorprendentes, no solo la de Paco Torres; Galán ocupó el lateral derecho, siendo central, y también fue el autor del otro tanto rojillo. Sebas Holgado actuó de mediocentro por no encontrarse físicamente al 100% ni Ayala, que entró en el segundo periodo, ni Kamal.

Omar Perdomo, rodeado de jugadores del Yeclano Deportivo / Loyola Pérez de Villegas

El Yeclano Deportivo no estuvo cómodo en el primer periodo y en varias acciones del juego se vio superado por el conjunto local. El cuadro del Altiplano sabe sufrir, eso sí, y en varias jugadas tuvo que hacer faltas para evitar males mayores, que le costó hasta cinco amarillas en el primer tiempo.

Rubén Mesa tuvo en sus botas el 1-0 nada más empezar el partido, pero su disparo, desde dentro del área, se marchó tras tocar el travesaño. Fue el aviso y la primera ocasión de un dominio continuado en el juego, por parte del cuadro local, que tuvo su mejor ocasión en el minuto 20 cuando Puri, mediocentro visitante, evitó el gol bajo palos. El Yeclano intentaba sorprender buscando a Álvaro Cordero, delantero cartagenero y con pasado en la Minera, pero el ariete no estuvo acertado en la primera mitad. Solo tuvo un disparo que se marchó alto.

El primer tanto de la mañana calurosa que se vivió en Llano del Beal se vio al filo del descanso. En el minuto 39, Manu Galán recogió un balón suelto y con una impresionante volea sorprendió al meta visitante Acin para hacer el 1-0. El tanto hacía justicia a lo que estaba viendo sobre el verde.

El segundo periodo tuvo el mismo guion que el primero. Arrancó con una ocasión clara de Rubén Mesa, que en este caso fue más clara, ya que el ariete extremeño se plantó solo delante del portero, tras recibir un balón filtrado, pero un deficiente control le impidió poder finalizar. Paco Torres, que disputó un partido inmenso tanto en defensa como en ataque, fue el autor del 2-0. Sorprendió desde atrás recibiendo un balón largo y, tras ganarle la partida a su par, no se lo pensó y con un disparo ajustado aumentó la ventaja de la Minera.

Paco Torres celebra el 2-0 / Loyola Pérez de Villegas

Consiguió recortar distancias el Yeclano Deportivo en una buena jugada por banda izquierda de Jorge Domínguez que envió el esférico al corazón del área y, en un rechace entre Paco Torres, que trataba de despejar, y Xabi Domínguez, el balón se alojó en el fondo de las mallas. No sufrió tras ese tanto la Minera, que tenía la preocupación propia de un resultado ajustado, pero que dominó los minutos finales para asegurar el triunfo y llevarse el título regional de la Copa Federación.

El próximo 3 de septiembre se realiza el sorteo de la fase nacional de la Copa Federación, en la que estarán la Deportiva Minera y el Unión Molinense como representantes de la Región de Murcia. Tendrán que superar tres eliminatorias a partido único para poder disputar la Copa del Rey.