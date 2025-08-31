Aitor Sarabia, la solución a un problema en el Real Murcia

La salida de Antonio Toral rumbo al Betis Deportivo supuso un cambio de planes en la confección de la plantilla de cara a la temporada que, en el caso del Real Murcia, comienza mañana. El extremo pleguero era una pieza básica en la plantilla y un futbolista en el que tenía plena confianza Joseba Etxeberria. El Real Murcia en ningún momento se planteó su salida hasta que el jugador y su representante le hicieron saber que quería cambiar de aires.

El Real Murcia, tras la salida de Toral, se ha quedado en la primera plantilla con solo un extremo izquierdo, Álvaro Bustos. La posición, por lo tanto, se quedaba coja. Un problema al que el técnico vasco le encontró solución rápidamente mirando a la cantera. El extremo juvenil Aitor Sarabia, que había llegado al club grana este mismo verano procedente de la cantera del Valencia, debido a la escasez de efectivos de los que disponía el técnico, empezó a entrenar con la primera plantilla. Desde el primer momento se vio a un futbolista diferente que, con el paso de los días, fue ganando en descaro y confianza.

Sus buenas actuaciones, tanto en los entrenamientos como en los partidos amistosos, convencieron a un Joseba Etxeberria que ya la semana pasada y en plena comunicación con Asier Goería le comentó que no es necesaria reforzar la posición de extremo izquierdo de manera urgente y que el jugador, que en principio se le fichó para formar parte de la disciplina del juvenil de división de honor, va a estar en dinámica de primer equipo. El Real Murcia solo firmará a un extremo en las últimas 48 horas de mercado si surge una opción buena tanto económica como deportivamente, pero sin la necesidad imperiosa de firmarse, como si ocurre en otras posiciones. Sarabia seguirá con número de filial, porque si se da la situación de que se quedan varios sin jugar, habrá acuerdo para que pueda jugar con quien estaba previsto, pero entrenando a diario con los miembros de la plantilla principal de la entidad murcianista.

Desde los primeros entrenamientos, el técnico vasco se ha mostrado muy cercano con el futbolista de Albudeite y eso ha ayudado a que el propio jugador, que cuando marcó su primer tanto con la camiseta grana en el partido amistoso ante el Real Murcia Imperial, ya sabía, al igual que los otros componentes de la cantera que viajarán a Marbella, que tenía muchas opciones de acompañar a la expedición grana.

El buen hacer del juvenil proovocó que en las últimas semanas los esfuerzos de la dirección deportiva se centraran en Sekou y David Flakus.