Adrián Villa y Tania Salamanca ganan en la Fuente del Sapo

La Fuente del Sapo, en el Cabezo Rajao de la diputación cartagenera de El Algar, da nombre a un cross popular que en 2025 ha alcanzado su trigésima edición. Se trata de una prueba de 9.600 metros con una ascensión de no demasiada exigencia, pero que se convierte en más exigente por las altas temperaturas de esta época del año. Por el lado masculino, el triunfo absoluto fue para el atleta del CA Albacete-Diputación Adrián Villa, con un tiempo de 29:22. Tras él, Josu Apraiz, del CA Laudio, en 30:54, siendo tercero en meta José María López, en 31:02. En el apartado femenino la victoria cayó a manos de la atleta cartagenera del T&F Sport Team Tania Salamanca, en 35:02, por delante de Inmaculada Pagán, del Alumbres, en 37:30, y de Llanos García, en 37:40. Por categorías, los ganadores fueron Josu Apraiz e Inmaculada Tonda (M45), José María López y Llanos García (M40), David Moral e Inmaculada Pagán (senior), Ángel Fernándezy Sara Ibarra (sub-18), Javier Pérez e Isabel Pelegrín (M35), Luis Alfonso Gudino y Kleine Idalit (M50), Juan Francisco Ortigosa y Eva Ibarra (sub-23), Diego Tovar y Teresa López (M55), Antonio Aguilar y Susana Abad (M60), Antonio Quiles y Marie Richard (M65), y José Pérez (M70).