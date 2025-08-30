Veteranía y jerarquía en los capitanes del FC Cartagena

En el fútbol profesional, la figura del capitán trasciende el hecho de llevar el brazalete durante los partidos. Es guía, voz y un enlace entre el vestuario y la directiva y una persona con la que la afición sienta que se puede identificar. Cuando un equipo como el FC Cartagena apuesta por nombrar como capitanes a Alfredo Ortuño, Pablo de Blasis, Nacho Martínez y Fran Vélez, lo hace porque son futbolistas veteranos, todos superar los 34 años, con experiencia contrastada y, salvo el casodel central, que eso sí, llega con una mochila cargada de partidos de élite; sí que tienen el resto un pasado ya ligado al club.

La entidad albinegra y su entrenador, Javi Rey, han entendido que, para que el grupo funcione bien, los líderes no pueden ser los que marquen más diferencias en los partidos, que también deben hacerlo estos cuatro, sino que se ha buscado unos valores ya adquiridos y que puedan transmitirlos a sus compañeros, que muchos de ellos son muy jóvenes.

El delantero yeclano Alfredo Ortuño asume el rol de primer capitán como reflejo de su peso en el vestuario y en el campo. Cumple su quinta temporada en el Cartagena y, salvo en la última, en todas ellas ha sido el referente ofensivo del equipo. Es el primer capitán porque es la persona que más ha creído en este club y en este proyecto y, tras una mala temporada, se ha propuesto que este año sea el del ascenso en lo colectivo y el de su revancha en el plano particular.

Su liderazgo natural ha ido creciendo con el tiempo, y hoy es visto como un jugador que no solo empuja al equipo en los partidos, sino que también sabe levantarlo en los momentos difíciles. Para la afición, Ortuño representa el tipo de futbolista que nunca se esconde, que pelea cada balón y que asume responsabilidades sin excusas. Además, Javi Rey está tranquilo porque sabe que no será ningún problema si decide apostar por Chiki y Kevin antes que por él en la rotación.

El anuncio de la vuelta de Pablo de Blasis fue la mayor alegría que se ha llevado el aficionado cartagenerista en el año 2025, por lo que la elección como uno de los capitanes era más que evidente. El centrocampista argentino no podía no ser uno de ellos porque en la práctica hubiera ejercido como tal. De Blasis ha llegado al equipo para liderarlo y lo va a hacer con el brazalete. Pero quiere hacerlo también en los partidos, ya que el volante platense con el paso de los entrenamientos se está sintiendo cada vez mejor y confía en ser un referente también en el juego en las próximas semanas.

Los otros dos capitanes se entienden por la importancia que se ha comentado anteriormente. Nacho Martínez y Fran Vélez son dos veteranos de guerra, dos jugadores con una amplia trayectoria y, sobre todo, dos jugadores que van a saber dar ese paso adelante en los malos momentos de la temporada. Nacho Martínez, en principio, va a ser el titular en el puesto del lateral izquierdo. Es cierto que tiene competencia, Nil Jiménez, pero con la trayectoria de ambos y, sobre todo, con el presente que ha demostrado el futbolista tanto en los seis meses anteriores como en esta pretemporada, Nacho se ha ganado la confianza de Javi Rey.

El caso de Fran Vélez es diferente, porque sí tiene competencia de nivel. Pelea con Rubén Serrano, Imanol Baz, Luca Lohr y Marco Carrascal por un puesto en el centro de la zaga y, sobre todo en el caso de los dos primeros, que son futbolistas que dan plena confianza, le pondrán en problemas para ganarse un puesto. Javi Rey no se va a casar con nadie, pero sabe que con el central almeriense tendrá un aliado en el día que sabrá aceptar en cada momento su rol.